Dragon Ball Heroes: el capítulo 16 cuenta con fecha de estreno y sinopsis [VIDEO]

[{"id":133666,"title":"SIGUE la conferencia de prensa de Ricardo Gareca tras anunciar la lista de convocados","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-vivo-ricardo-gareca-lista-convocados-amistosos-fifa-2019-uruguay-conferencia-prensa-via-movistar-deportes-gratis-paolo-guerrero-133666","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/23\/5d603aef3485f.jpeg"},{"id":133686,"title":"La raz\u00f3n por la que Ricardo Gareca convoc\u00f3 a Armando Alfageme para la Selecci\u00f3n Peruana","categoria":"F\u00fatbol Peruano","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana-razon-ricardo-gareca-convoco-armando-alfageme-amistosos-fifa-uruguay-universitario-deportes-133686","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/06\/5d72cb733ba48.jpeg"},{"id":133687,"title":"Pok\u00e9mon: Ash vuelve a cambiar de apariencia para la siguiente temporada","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/pokemon-ash-vuelve-cambiar-apariencia-siguiente-temporada-133687","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/27\/5d8e4656e1f51.jpeg"},{"id":133685,"title":"Fuerte y claro: FIFA defiende la correcci\u00f3n en votos de los premios \"The Best\" tras rumores de ama\u00f1o","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/the-best-2019-fifa-defiende-correccion-votos-premios-dudas-autenticidad-resultados-133685","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/27\/5d8e462fd07c2.jpeg"},{"id":133678,"title":"Renovaci\u00f3n total: Argentina present\u00f3 lista de convocados para enfrentar a Alemania y Ecuador en amistosos","categoria":"Argentina","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/argentina","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina\/seleccion-argentina-convocatoria-scaloni-aguero-amistosos-fecha-fifa-alemania-ecuador-133678","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/02\/5d1c2830cd428.jpeg"},{"id":133670,"title":"Sin Ra\u00fal Ruid\u00edaz y con Paolo Guerrero: la lista de convocados para los amistosos ante Uruguay","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-ver-lista-convocados-ricardo-gareca-amistosos-uruguay-fifa-2019-christian-cueva-paolo-guerrero-133670","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/27\/5d8e461fa15e6.jpeg"},{"id":133679,"title":"Se 'rompi\u00f3' y no se sabe cu\u00e1ndo vuelva: la lesi\u00f3n de Ansu Fati que deja al Barcelona sin estrellas","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-vs-getafe-ansu-fati-lesion-rodilla-derecha-relega-manana-otros-partidos-liga-santander-133679","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/27\/5d8e3d5488aaa.jpeg"},{"id":133682,"title":"The Last of Us 2: fecha de lanzamiento de The Last of Us Part II, tr\u00e1iler, precio, historia, personajes y m\u00e1s","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/the-last-of-us-2-fecha-lanzamiento-the-last-of-us-part-ii-trailer-precio-historia-personajes-jugabilidad-especificaciones-tecnicas-consolas-nuevo-juego-naughty-dog-ps4-nnda-nnlt-133682","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/27\/5d8e4042a394d.jpeg"},{"id":133680,"title":"\u00bfSe ech\u00f3 para atr\u00e1s? Peleador de UFC asust\u00f3 a su rival con tremendo grito en el careo oficial en Dinamarca [VIDEO]","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/ufc-copenhague-ion-cutelaba-pego-tremendo-grito-asusto-khalil-rountree-careo-oficial-dinamarca-video-133680","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/27\/5d8e3e1a8b9d2.jpeg"},{"id":133681,"title":"Dragon Ball Heroes: el cap\u00edtulo 16 cuenta con fecha de estreno y sinopsis [VIDEO]","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-heroes-capitulo-16-fecha-estreno-sinopsis-proximo-estreno-dragon-ball-super-anime-goku-133681","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/27\/5d8e3fe5c2428.jpeg"},{"id":133622,"title":"\u00a1Conectamos con Cuauht\u00e9moc! Puebla vs. Le\u00f3n se miden EN VIVO en partidazo ONLINE por jornada 12 de Liga MX 2019","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/puebla-vs-leon-vivo-directo-online-ver-transmision-via-tudn-tv-azteca-apertura-2019-liga-mx-estadio-cuauhtemoc-live-sports-event-nczd-133622","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/26\/5d8d81b4c7be2.jpeg"},{"id":133669,"title":"Spider-Man se queda en el UCM: Marvel Studios y Sony Pictures llegaron a un acuerdo","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/spider-man-queda-ucm-marvel-studios-sony-pictures-llegaron-acuerdo-nndc-133669","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/27\/5d8e35659b8a4.jpeg"},{"id":133559,"title":"\u00bfCu\u00e1l es la situaci\u00f3n de Tiago Cantoro en Universitario de Deportes?","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-tiago-cantoro-seguira-equipo-reservas-crema-temporada-133559","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/12\/5d7abcc0db2bd.jpeg"},{"id":133676,"title":"Spider-Man se queda en el UCM: la divertida reacci\u00f3n de Tom Holland ante la noticia","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/spider-man-queda-ucm-divertida-reaccion-tom-holland-noticia-spiderman-hombre-arana-avengers-4-endgame-cine-133676","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/27\/5d8e3a7433a5c.jpeg"},{"id":133675,"title":"El once de Universitario y Alianza Lima para el cl\u00e1sico en el Monumental por el Torneo Clausura","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-vs-alianza-lima-once-bengoechea-comizzo-clasico-monumental-fotos-133675","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/25\/5d8b8f46c743c.jpeg"},{"id":133661,"title":"''El '10' es para ti'': Florentino cierra la llegada del heredero de Luka Modric en el Real Madrid","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-odegaard-volvera-bernabeu-heredero-10-luka-modric-pedido-florentino-perez-fichajes-2020-espana-133661","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/27\/5d8e2942438d7.jpeg"},{"id":133671,"title":"\u00a1Tremendo jale! John Morrison habr\u00eda firmado contrato con WWE y volver\u00eda luego de 8 a\u00f1os","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/wwe-john-morrison-volveria-empresa-luego-8-anos-ausencia-133671","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/27\/5d8e35155fbf4.jpeg"},{"id":133665,"title":"\"Lo veo de put* madre, as\u00ed de claro\": Zidane defiende al jugador m\u00e1s criticado del Real Madrid","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-zidane-defiende-jugador-criticado-temporada-veo-puta-madre-claro-133665","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/27\/5d8e3886401d5.jpeg"},{"id":133673,"title":"Marvel: \u00a1Spider-Man se queda en el UCM! Sony llega a un acuerdo para que Tom Holland siga en su papel","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/marvel-spider-man-queda-ucm-sony-llega-acuerdo-tom-holland-siga-papel-hombre-arana-avengers-endgame-avengers-4-marvel-cine-vengadores-133673","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/27\/5d8e3687a4d47.jpeg"},{"id":133562,"title":"Marvel: Spider-Man: Far From Home y Avengers: Endgame discrepan con respecto al chasquido de Hulk","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/marvel-spider-man-far-from-home-avengers-endgame-ponen-acuerdo-chasquidos-133562","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/26\/5d8d073198e7d.jpeg"},{"id":133612,"title":"\"Avengers: Endgame\": Capit\u00e1n Am\u00e9rica se ver\u00eda as\u00ed como Guile de Street Fighter","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-veria-capitan-america-llaman-actuar-guile-street-fighter-vengadores-avengers-4-marvel-133612","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/26\/5d8d3ae82f3f2.jpeg"},{"id":133556,"title":"Dragon Ball Super: \u00a1Moro llega a Am\u00e9rica Latina! Se anuncia la venta del tomo 10 del manga","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-manga-oficial-llega-america-latina-arco-moro-contara-tomo-10-argentina-manga-anime-133556","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/26\/5d8d020c62f3a.jpeg"},{"id":133554,"title":"Marvel: \"Spider-Man: Far From Home\" revel\u00f3 que Flash es un terrible 'influencer'","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/marvel-spider-man-far-from-home-tuvo-vergonzoso-detalle-antipatico-flash-thompson-hombre-arana-lejos-casa-spiderman-133554","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/26\/5d8d0125ea818.jpeg"},{"id":133300,"title":"Dragon Ball Super: los Yardrat son tan misteriosos que ni Akira Toriyama puede explicar este detalle","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-misterio-yardrat-akira-toriyama-soluciono-dragon-ball-anime-mexico-133300","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/24\/5d8a7e89be9fe.jpeg"},{"id":133435,"title":"Marvel: \u00a1el Vengador m\u00e1s poderoso despierta! Se convertir\u00e1 en un temible villano en los c\u00f3mics","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/marvel-vengador-poderoso-reaparece-villano-avengers-endgame-avengers-4-133435","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/25\/5d8bc9dc80708.jpeg"},{"id":133667,"title":"Edwin Retamoso, de ser convocado por Ricardo Gareca a estudiar Ingenier\u00eda de Sistemas","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-edwin-retamoso-convocado-ricardo-gareca-estudiar-ingenieria-sistemas-133667","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/27\/5d8e306bd13d2.jpeg"},{"id":133433,"title":"FIFA 20 y los 'Supercampeones' se unen en divertido bug del juego [VIDEO]","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/fifa-20-comparan-supercampeones-divertido-bug-juego-video-fecha-lanzamiento-compilacion-bugs-133433","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/25\/5d8bc5efbff8b.jpeg"},{"id":133649,"title":"No costar\u00e1 menos de 80 millones: Barcelona busca un fichaje para contentar a Lionel Messi","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/fichajes-barcelona-hoy-crack-serie-mira-reforzar-volante-2020-contentar-lionel-messi-133649","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/27\/5d8e063f693a4.jpeg"},{"id":133264,"title":"Dragon Ball Super: \u00bfMerus desatar\u00e1 el poder de los \u00c1ngeles? El manga 53 revelar\u00eda un secreto","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-especial-merus-pista-resulta-reveladora-dbs-dragon-ball-133264","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/24\/5d8a50fe8a3a1.jpeg"},{"id":133653,"title":"Para que siga en Camp Nou: Carles P\u00e9rez renov\u00f3 hasta 2022 y el Barcelona lo protege con millonaria cl\u00e1usula","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/fc-barcelona-carles-perez-renovo-contrato-2022-clausula-espanta-gigantes-100-millones-liga-santander-133653","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/27\/5d8e13d00f5d3.jpeg"},{"id":133664,"title":"\u00a1El show est\u00e1 asegurado! Shakira y Jennifer L\u00f3pez cantar\u00e1n en el medio tiempo del Super Bowl 2020","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/super-bowl-2020-shakira-jennifer-lopez-cantaran-medio-super-bowl-liv-nfl-133664","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/27\/5d8e2dd7c95f8.jpeg"},{"id":133139,"title":"\"Avengers: Endgame\": fotos del rodaje de black Widow ponen en duda su muerte","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-foto-filtrada-revela-black-widow-sigue-vida-ucm-avengers-4-marvel-cine-133139","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/05\/5ccf445264544.jpeg"},{"id":133550,"title":"PES 2020: top 11 de mejores fichajes del modo \"myClub\"","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/pes-2020-neymar-bruyne-estrellas-mejores-cartas-myclub-133550","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/26\/5d8cfc6111d0f.jpeg"},{"id":133528,"title":"Dragon Ball Super: el manga 52 tambi\u00e9n trajo de regreso a las Fuerzas Especiales Ginyu","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-fuerzas-especiales-ginyu-vuelven-mencionados-capitulo-52-manga-dragon-ball-manga-leer-online-133528","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/26\/5d8cdff5029b5.jpeg"},{"id":133663,"title":"Man Bok Park: medallistas ol\u00edmpicas asisten al velorio de su extrenador y se quebraron al recordarlo","categoria":"Per\u00fa","slug_categoria":"depor\/videos\/peru","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru\/man-bo-park-medallistas-olimpicas-asisten-velorio-extrenador-quebraron-recordarlo-video-nnav-133663","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/27\/5d8e2c13c900c.jpeg"},{"id":133535,"title":"\"Joker\": mira los dos nuevos 'teasers' y afiches que Warner Bros. ha compartido","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/joker-dos-nuevos-sports-televisivos-afiches-oficiales-guason-133535","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/26\/5d8ce68dcb629.jpeg"},{"id":133448,"title":"\"Avengers: Endgame\": c\u00f3mo Capit\u00e1n Am\u00e9rica se pudo comunicar con Falcon, pese a que este estaba en Wakanda","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-pudo-falcon-comunicarse-capitan-america-todavia-wakanda-avengers-4-marvel-cine-comics-133448","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/25\/5d8bd4a5d3130.jpeg"},{"id":133659,"title":"Messi no estar\u00e1 de baja solo 10 d\u00edas: Valverde sorprende con pron\u00f3stico sobre el 'The Best'","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/lionel-messi-barcelona-estara-lesionado-10-dias-valverde-da-terrible-pronostico-10-133659","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/26\/5d8d8cfc704d1.jpeg"},{"id":133547,"title":"FIFA 20: el 'modo carrera' tiene un terrible fallo en la dificultad","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/fifa-20-jugadores-reportan-fallo-dificultad-carrera-ea-sports-133547","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/26\/5d8cf7f49068e.jpeg"},{"id":133394,"title":"\"Dragon Ball Super\": ya habr\u00eda fecha de estreno tras la el cierre de GeGeGe no Kitaro","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-anime-regresaria-2020-gegege-kitaro-le-da-espacio-goku-dragon-ball-anime-toei-animation-fecha-regreso-estreno-133394","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/25\/5d8b97b439aab.jpeg"},{"id":133569,"title":"EN VIVO Ricardo Gareca anunciar\u00e1 la lista de convocados de la Selecci\u00f3n Peruana para amistosos FIFA","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-sigue-conferencia-ricardo-gareca-vivo-via-golperu-movistar-deportes-tv-gratis-anunciar-lista-covocados-uruguay-amistoso-fifa-133569","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/27\/5d8e15f7e46fc.jpeg"},{"id":133655,"title":"Se lamenta el 'Cholo': Morata es sancionado y se perder\u00e1 el derbi contra el Real Madrid por LaLiga","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-vs-atletico-madrid-morata-sancionado-perdera-derbi-madrileno-liga-santander-2019-20-nczd-133655","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/27\/5d8e17f848529.jpeg"},{"id":133658,"title":"\u00a1Todo listo! El posible once de Universitario para el cl\u00e1sico ante Alianza Lima por el Torneo Clausura","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-vs-alianza-lima-posible-once-angel-comizzo-clasico-futbol-peruano-liga-1-133658","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/25\/5d8b8f46c743c.jpeg"},{"id":133656,"title":"Am\u00e9rica vs Chivas: horarios, canales y c\u00f3mo ver desde el Azteca por fecha 12 del Apertura 2019 Liga MX","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/america-vs-chivas-guadalajara-vivo-horarios-canales-mexico-estados-unidos-via-tudn-univision-estrellas-sky-sports-tv-azteca-canal-5-clasico-mexicano-apertura-2019-liga-mx-133656","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/27\/5d8e19f1f2581.jpeg"},{"id":133657,"title":"\u00a1Un 'killer' de aquellos! Real Madrid se fija en otro 'Gal\u00e1ctico' y pagar\u00e1 hasta 200 millones por su fichaje","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-harry-kane-seria-nuevo-jugador-merengue-200-millones-euros-proximo-mercado-fichajes-2020-espana-133657","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/27\/5d8e1c308289d.jpeg"},{"id":133654,"title":"Piero Alva: \"Ra\u00fal Ruid\u00edaz es un jugador peruano con mentalidad de '9' argentino\"","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-raul-ruidiaz-jugador-peruano-mentalidad-9-argentino-dijo-piero-alva-133654","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/16\/5d57205299f62.jpeg"},{"id":133651,"title":"\"Todo el mundo espera mucho m\u00e1s\": Zidane le mete presi\u00f3n a Eden Hazard a puertas del derbi ante 'Aleti'","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-vs-atletico-madrid-zidane-admitio-mundo-espera-eden-hazard-liga-santander-nczd-133651","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/27\/5d8e088c31e0d.jpeg"},{"id":133648,"title":"\u00a1Puro, puro chantaje! Neymar puso condici\u00f3n al Bar\u00e7a para olvidar los 43 millones de euros que le deben","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/neymar-fc-barcelona-chantaje-brasileno-club-perdonarle-43-millones-euros-le-133648","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/27\/5d8dfc6af23e0.jpeg"},{"id":133647,"title":"Brill\u00f3 ante Osasuna, pero Zidane 'pasa': la sorpresiva baja en la convocatoria para derbi ante el 'Aleti'","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-vs-atletico-madrid-zidane-da-cachetazo-rodrygo-deja-fuera-derbi-liga-santander-2019-133647","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/27\/5d8df6ec3414a.jpeg"}]