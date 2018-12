El capítulo 6 de Dragon Ball Heroes es pura emoción. Goku y Vegeta Xeno llegaron al rescate de los protagonistas de Dragon Ball Super , pero controlar el poder de Camba es imposible. Mientras luchan Fu va juntado a energía para completar su plan secreto: revivir a los grandes villanos que Goku nunca pudo vencer. Más adelante sabrás de quién se trata.

Como de costumbre, el episodio es corto pero con muchas batallas. Camba, el Saiyajin Malvado, lanza todo su poder contra los luchadores del Universo 7. Cuando todo parece perdido regresa el poder más increíble de Goku: el Ultra Instinto.

Dragon Ball Heroes Capítulo 6 Sub Español Online Completo

La doctrina egoísta todavía no ha sido dominada por Goku, pero este despierta ante la desesperación de sus compañeros. Era de esperarse que Camba no pudiera hacerle frente así que el villano cae derrotado.

Lamentablemente, Dragon Ball Heroes llega a su punto más triste. Fu ha juntado la energía necesaria para revivir a los muertos, tras su escape a otra dimensión logra traer de regreso al malvado Samasu pero con la apariencia del protagonista, osea Goku Black.

Este es un villano al que nunca se pudo derrotar en la saga de Dragon Ball Super. Pero esto no es lo peor, Los Planetas Prisión ya no aguantan más así que explotan. Lamentablemete los protagonistas debieron dejar atrás a Goku quien aparentemente muere junto a los Planetas.



¿Cómo crees que regresará el protagonista a la vida? Por lo pronto, no se ha anunciado la fecha d estreno del capítulo 7 de Dragon Ball Heroes. En la web oficial solo sale un mensaje que dice 'Continuará'.

