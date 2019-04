Dragon Ball Super: la temporada 2 del 2019 estrenaría teaser este mes

Las últimas

[{"id":111724,"title":"Ajax se mete a la lista: los 20 equipos m\u00e1s caros en el mundo del f\u00fatbol tras cuartos de Champions Leauge [FOTOS]","categoria":"Champions League","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/barcelona-ajax-top-20-equipos-caros-mundo-cuartos-champions-league-europa-espana-fotos-111724","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/17\/5cb75996211ac.jpeg"},{"id":111657,"title":"\"Avengers: Endgame\" | Este ser\u00eda el sorprendente hogar de Capitana Marvel seg\u00fan los c\u00f3mics","categoria":"Comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-4-endgame-capitana-marvel-vivira-estatua-libertad-comics-111657","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/16\/5cb65542bcb04.jpeg"},{"id":111726,"title":"Becky G comparte un adelanto de su nueva colaboraci\u00f3n con Maluma | VIDEO","categoria":"Off Side","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/off-side","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/off-side\/becky-g-comparte-adelanto-nueva-colaboracion-maluma-video-nndc-111726","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/17\/5cb7549a78e4e.jpeg"},{"id":111729,"title":"'Ojito', 'ojito': Andy Polar ya tiene precio en el mercado de pases internacional","categoria":"Descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/binacional-andy-polar-precio-mercado-pases-internacional-111729","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/12\/5cb11ac08c70b.jpeg"},{"id":111722,"title":"Claudio Vivas: \"Me dio mucha impotencia que Per\u00fa haya quedado fuera del Mundial Sub 17\"","categoria":"Descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/sporting-cristal-claudio-vivas-me-dio-impotencia-peru-haya-quedado-fuera-mundial-111722","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/17\/5cb7557850858.jpeg"},{"id":111682,"title":"Avengers: Endgame | Los directores, hermanos Russo, confirman que varias teor\u00edas se acercan a la trama","categoria":"Comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-hermanos-russo-revelan-teorias-fans-han-acercado-trama-111682","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/16\/5cb5ef28eebab.jpeg"},{"id":111721,"title":"Le puso la 'X': Kovacic no regresar\u00eda al Real Madrid y este club ya negocia por el croata","categoria":"Espa\u00f1a","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-noticias-kovacic-regresaria-club-blanco-club-negocia-111721","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/17\/5cb753438d3da.jpeg"},{"id":111572,"title":"Dragon Ball Super | Goku y Steven Universe se fusionan en tierna imagen de la comunidad","categoria":"Anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-goku-estilo-steven-universe-enternece-redes-sociales-dbs-mexico-111572","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/16\/5cb609d1b716b.jpeg"},{"id":111648,"title":"Mostr\u00f3 calidad: Rafael Nadal se impuso a Roberto Bautista en su primer juego del Masters 1000 de Montecarlo","categoria":"Tenis","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/tenis","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/tenis\/nadal-vs-bautista-vivo-online-masters-1000-montecarlo-2019-ver-fecha-hora-canal-partido-nadal-vs-bautista-ver-partido-masters-1000-montecarl-nndc-111648","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/17\/5cb751af31fe6.jpeg"},{"id":111723,"title":"Los partidos claves que deber\u00e1 superar Miguel \u00c1ngel Russo con Alianza Lima","categoria":"Descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-partidos-claves-debera-superar-miguel-angel-russo-cuadro-intimo-111723","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/16\/5cb653d23de21.jpeg"},{"id":111719,"title":"Oficial: el Eintracht Frankfurt compr\u00f3 a Jovic y se alista para revenderlo al Real Madrid o Barcelona","categoria":"Alemania","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/alemania","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/alemania\/fichajes-2019-luka-jovic-comprado-6-millones-euros-eintracht-frankfurt-real-madrid-barcelona-atentos-111719","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/14\/5cb35a3224472.jpeg"},{"id":111662,"title":"\u00a1Conectados desde Salta! River Plate vs. Argentino de Merlo EN VIVO por primera ronda de la Copa Argentina 2019","categoria":"Argentina","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina\/river-plate-vs-argentino-merlo-vivo-directo-online-tyc-sports-primera-ronda-copa-argentina-2019-nndc-111662","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/16\/5cb6998f61687.jpeg"},{"id":111690,"title":"'Avengers: Endgame': venta de entradas para el estreno alcanzan los 50 mil soles en Internet","categoria":"Comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-entradas-estreno-llegan-50-mil-soles-marvel-studios-facebook-nnda-nnrt-111690","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/16\/5cb6952c85aff.png"},{"id":111672,"title":"\u00a1Con Paolo Guerrero! Internacional vs. Gremio EN VIVO juegan por la final del Campeonato Ga\u00facho 2019","categoria":"Brasil","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/brasil","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/brasil\/internacional-vs-gremio-vivo-online-directo-directo-ver-transmision-via-premiere-fc-segunda-final-campeonato-gaucho-2019-nndc-111672","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/16\/5cb6989b389e7.jpeg"},{"id":111612,"title":"Neymar Jr. en CS:GO: el sorprendente 1 vs. 4 que se marc\u00f3 en una partida de exhibici\u00f3n [VIDEO]","categoria":"Esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/neymar-jr-mejor-cs-go-delantero-elimina-gabriel-jesus-1-vs-4-video-viral-111612","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/16\/5cb631f199620.jpeg"},{"id":111718,"title":"De locos: este club invit\u00f3 a Cristiano en Twitter que deje Juventus y sea su gran fichaje [FOTO]","categoria":"Champions League","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/cristiano-ronaldo-club-invito-twitter-deje-juventus-sea-fichaje-foto-111718","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/17\/5cb74b2a2faf3.jpeg"},{"id":111623,"title":"Dragon Ball Super | \u00bfCu\u00e1ntos a\u00f1os tiene Goku? El 16 de abril se celebr\u00f3 su cumplea\u00f1os","categoria":"Anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-goku-cumpleanos-conoce-anos-protagonista-anime-dbs-anime-mexico-111623","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/16\/5cb63a70df373.jpeg"},{"id":111649,"title":"League of Legends | Tras 12 a\u00f1os, Riot Games actualiza su logo","categoria":"Videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/league-of-legends-lol-riot-games-cambia-logo-luego-13-anos-111649","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/16\/5cb6507b2cc0b.jpeg"},{"id":111720,"title":"Lorena Dur\u00e1n es la nueva modelo \"curvy\" de Victoria's Secret [FOTOS]","categoria":"Off Side","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/off-side","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/off-side\/lorena-duran-nueva-modelo-curvy-victoria-s-secret-fotos-111720","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/17\/5cb747725e7dc.png"},{"id":111253,"title":"\"Avengers: Endgame\": \u00bfpor qu\u00e9 Marvel cambi\u00f3 a Edward Norton por Mark Ruffalo como Hulk?","categoria":"Comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-4-endgame-marvel-cambio-actor-original-bruce-banner-hulk-mark-ruffalo-edward-norton-nnda-nnlt-111253","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/13\/5cb29d8f94366.jpeg"},{"id":111717,"title":"Khlo\u00e9 y Kim Kardashian asisten junto a Kris Jenner a la inauguraci\u00f3n del centro m\u00e9dico en honor a su padre","categoria":"Off Side","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/off-side","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/off-side\/khloe-kim-kardashian-asisten-kris-jenner-inauguracion-centro-medico-honor-padre-nndc-111717","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/17\/5cb7442c208c6.jpeg"},{"id":111671,"title":"Dragon Ball Super: la temporada 2 del 2019 estrenar\u00eda teaser este mes","categoria":"Anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-2-teaser-serie-anime-llegaria-fecha-nueva-saga-trailer-2019-111671","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/16\/5cb65d23f280a.jpeg"},{"id":111715,"title":"Nuevos problemas para Zidane: atacante del Real Madrid queda descartado para enfrentar al Athletic Club","categoria":"Espa\u00f1a","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-noticias-mariano-sufre-nueva-lesion-queda-descartado-enfrentar-athletic-club-liga-santander-espana-111715","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/17\/5cb7434eddef2.jpeg"},{"id":111716,"title":"Rihanna va a una cita en Nueva York con un estilo \u00fanico que ha dado mucho de que hablar","categoria":"Off Side","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/off-side","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/off-side\/rihanna-cita-nueva-york-estilo-unico-dado-hablar-111716","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/17\/5cb740dc1f8c6.jpeg"},{"id":111714,"title":"La reacci\u00f3n de la prensa chilena tras la agresi\u00f3n que sufri\u00f3 Nicol\u00e1s C\u00f3rdova en Matute [FOTOS]","categoria":"Descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-reaccion-prensa-chilena-agresion-sufrio-nicolas-cordova-matute-fotos-111714","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/17\/5cb7428f74c2e.jpeg"}]