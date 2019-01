Dragon Ball Super: Broly | "Broly es muy tierno", comenta el actor de voz en español latino

Para la producción de Dragon Ball Super: Broly se optó por llamar a la voz original en Japón, lo mismo se hizo en América Latina. Ricardo Brust participó en las viejas películas de Broly como el villano y luego de muchos años le tocó volver a reunirse con el elenco del anime para una nueva producción.

El medio IGN realizó una entrevista con los actores de voz de la película en español latino justo en el día de estreno en Perú y el resto de América Latina. Por supuesto, la primera pregunta fue dirigida al mismísimo Broly: "¿Qué crees que tiene de especial (Broly)? ¿Por qué tantos fans lo quieren?".



" No es que tenga dos caras. Realmente, es un personaje muy tierno, muy inocente y de allí se comenzó a original algo diferente. Entonces tiene como muchas capaz de cebolla: de un niñito chiquito hasta convertirse en un tipo muy agresivo que lucha creo que con todos", comentó el actor de doblaje Ricardo Brust.

Por supuesto, no faltaba la pregunta sobre lo que se viene después en el anime. Recordemos que Dragon Ball Super todavía está en pausa, precisamente por el estreno de la película. Lamentablemente, Mario Castañeda y los demás actores que le dan vida a Goku, Vegeta, Broly, etc. comentaron que no saben realmente que viene después.

Ellos siguen trabajando en el Torneo de Poder, ya que todavía no acaba el anime en Cartoon Network. Por lo pronto, no hay una fecha confirmada para el regreso de las aventuras de Goku y Vegeta; no obstante, si se sabe que la siguiente saga será la del 'Prisionero de la Patrulla Galáctica'.



Majin Buu será secuestrado, al igual que Goku y Vegeta por la policía estelar y tendrán la misión encontrar a Moro, el inmortal. Este es un ser sumamente poderoso que consume planetas para poder vivir.