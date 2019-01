Dragon Ball Super: Broly | Lee la crítica estadounidense sobre la nueva película de Toei Animation

Dragon Ball Super: Broly llegó por todo lo alto en Latinoamérica, donde estamos encariñados con la adaptación al español latino. ¿Pero cómo le fue a la cinta de Akira Toriyama en el mercado estadounidense?



Dragon Ball Super: Broly obtuvo una excelente crítica en Estados Unidos, a pesa de la resistencia de dicho mercado hacia los productos del exterior. Páginas como Newsweek, Forbes, Den of Geek y Anime News Network dieron buenas calificaciones a la cinta animada de Goku y Vegeta.



“ Dragon Ball Super: Broly podría ser la película más nueva para ingresar a la franquicia, pero se niega a confiar en esa influencia para impulsar cualquier agenda. La película es tan hambrienta de poder como Rey Vegeta, y sus ambiciones hacen que sea una de las mejores películas de Dragon Ball. A la par con 'Fusion Reborn' o incluso 'Battle of Gods', Dragon Ball Super: Broly encantará a cualquier fan, incluso si no está al día con la serie, y le da nueva vida a una franquicia que aún tiene muchos años por delante", consideró el portal Comicbook.



" En general, esta es una película fantásticamente buena de Dragon Ball y una que los fanáticos de la serie adorarán claramente. No solo es visualmente suntuoso, con un gran estilo artístico, sino que también establece algunos puntos interesantes de nuevas historias sobre lo que realmente es Broly y lo que eso significa para Goku y Vegeta", precisó Forbes.



" No solo Dragon Ball Super: Broly está a la altura de la ocasión y finalmente le hace justicia a Broly, sino que también resuelve muchos de los problemas de continuidad de la serie. También es solo uno de los mejores y más satisfactorios períodos de películas de Dragon Ball. Es la celebración más importante de la serie, y si has sido un fan desde el principio o esta es tu primera experiencia con la serie, aún es solo una película fuerte y completa", apuntó Den of Geek.