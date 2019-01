"Dragon Ball Super: Broly": ¿Cheelai podría convertirse en la próxima novia de Broly?

" Dragon Ball Super: Broly " llegó por fin a todos los cines de Latinoamérica y el mundo. La nueva película de la franquicia que cuenta con la participación del mismo Akira Toriyama se ha convertido en la cinta más taquillera entre todos los estrenos de las aventuras de Gokú y sus amigos.

Esto se debe principalmente al regreso de uno de sus personajes más queridos: Broly. A pesar de no ser un héroe como otros protagonistas, el Saiyajin Legendario ha causado furor entre los fans por su increíble poder, superando fácilmente a otros Saiyans que le hacen frente.

Sin embargo, la inclusión de Broly a la historia oficial de Dragon Ball se hizo con algunos cambios a su historia original. El que antes era un Super Saiyajin malvado con solo ansias de venganza, se convirtió en un confundido guerrero que no puede controlar su poder.

Además de esto, se agregaron nuevos personajes jamás antes vistos en el manga ni en el anime. La más popular, sin duda alguna, ha sido la inclusión de Cheelai, una guerrera parte del Ejército de Freezer que tomó un papel importante en el desarrollo de la película " Dragon Ball Super: Broly ".

¿Quién es ella? ¿Qué es lo que se sabe de su romance con Broly? Cuidado, a partir de aquí podría haber SPOILERS en los siguientes párrafos de la película de Dragon Ball Super.

¿Quién es Cheelai?

Al ser un personaje totalmente nuevo que debuta en la película, no se sabe mucho sobre su desarrollo, su historia o el futuro que podría tener junto a Broly. Sin embargo, la misma cinta y algunas entrevistas a su equipo creativo ha revelado más información sobre esta peculiar mujer.

Por ejemplo, Tatsuya Nagamine, director de la película, la describió como "una joven delincuente que actúa con base a sus emociones. Ella ayuda a Broly sin importar las consecuencias, con terribles resultados" a IGN.

Por su parte, Akira Toriyama respondió en el volumen 8 del manga , un poco más sobre este nuevo personaje. Él dijo que tenía mucho tiempo sin haber creado "una chica linda", por lo que la diseñó de esa manera:

"Hay tantos peleadores en Dragon Ball que quise crear un personaje no-combatiente, sólo por cambiar. Así que ella y Lemo son dos personajes importantes en la película, a pesar de no ser luchadores. Fue muy divertido pensar en sus diseños e historia y me esforcé mucho en ello. Me di cuenta que no había diseñado a una chica linda en bastante tiempo, así que quise darle ese giro", comentó el famoso mangaka.

La película revela que ella robó una nave de la Patrulla Galáctica, por lo que fue perseguida hasta que se unió al ejército de Freezer cuando estaba recuperando sus fuerzas, luego de que el Universo 7 ganara el Torneo de Fuerza.

Fue así como ella y Lemo recibieron la misión de buscar a poderosos guerreros para integrarlos al equipo del “Emperador del Mal”, encontrando finalmente a Paragus y Broly en el planeta Vampa, de donde se envió una llamada de auxilio proveniente de la nave que se averió cuando los saiyajins vararon en ese planeta.

A pesar de que Lemo y Cheelai recibieron su recompensa por encontrarlos, ella simpatiza mucho con Broly y critica duramente a su padre por utilizar a su propio hijo como un "arma mortal".

Su cariño hacia el Saiyajin Legendario llega a tal punto que organiza un motín dentro del Ejército de Freezer para conseguir las Esferas del Dragón y utiliza el deseo para que no muera a manos de Gogeta, enviándolo al planeta donde lo encontró.

Fue esta empatía hacia Broly, que se asemeja más a un cariño familiar que uno romántico, lo que disparó la mente de los fanáticos de la franquicia alegando una posible futura relación entre ambos.

¿Cheelai será la novia de Broly?

Broly creció en un ambiente hostil, dentro de un planeta lleno de amenazas y lo único que pudo hacer para sobrevivir es luchar y alimentarse de lo que encontrara en su camino. Lastimosamente, la llegada de Paragus no hizo más que reafirmar este comportamiento salvaje de Broly.

Al no conocer a su madre y solo tener a su padre Paragus como modelo familiar, el Saiyajin Legendario nunca conoció el amor. Quería a su padre, y por eso su muerte lo afectó profundamente, pero nunca recibió una muestra de cariño porque todos lo veían como un arma. Hasta que llegó Cheelai.

Fue su trato hacia él que generó una relación de amistad muy fuerte entre los dos. Ambos dejan que sus emociones dictaminen sus acciones y, cuando Cheelai es molestada por un soldado de Freezer, Broly se levanta para ayudarla. De la misma manera, Cheelai enfrenta a Paragus cuando lastima a su hijo.

Si bien ambos se preocupan el uno por el otro, " Dragon Ball Super: Broly " nunca da indicios de romance entre ambos personajes. Sin embargo, más de un fan ha apuntado que Cheelai podría seguir ese camino, ya que sus actitudes se asemejan mucho a Chi-Chi, Bulma y Videl, mujeres con carácter fuerte que terminaron casándose con un Saiyajin.

¿Existe la posibilidad de que Cheelai tenga una cita con Broly? Al final de la película ellos y Lemo comienzan a vivir juntos en el planeta Vampa, por lo que no es una idea tan descabellada pensar en alguna futura relación entre ambos. Solo el tiempo y Toriyama confirmarán las especulaciones de los fans frente a Broly y Cheelai.