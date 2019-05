Dragon Ball Super | El día de Goku se adelanta, llega contenido para el videojuego FighterZ

Las últimas

[{"id":114524,"title":"\u00bfSe va del Real Madrid? Agente de Bale habl\u00f3 luego que el gal\u00e9s fuera descartado por Zidane","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-noticias-agente-bale-hablo-luego-gales-fuera-descartado-zidane-114524","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/08\/5cd327216f5c3.jpeg"},{"id":114493,"title":"EN VIVO y EN DIRECTO V\u00eda Facebook Watch: Ajax vs. Tottenham chocan por semifinales de Champions League 2019","categoria":"F\u00fatbol Internacional","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/via-facebook-live-champions-league-vivo-online-ajax-tottenham-ver-gratis-partido-hoy-8-mayo-directo-watch-online-live-streaming-youtube-transmision-gratuita-legal-liga-campeones-2019-mx-ar-nnda-114493","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/08\/5cd2fd34d8765.jpeg"},{"id":114484,"title":"Tigres vs. Pachuca EN DIRECTO: se medir\u00e1n por los cuartos de final del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/tigres-vs-pachuca-vivo-cuartos-final-torneo-clausura-2019-liga-mx-fox-sports-2-estadio-hidalgo-minuto-minuto-fecha-hora-canal-tv-ver-futbol-vivo-gratis-online-mexico-nnda-nnrt-114484","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/08\/5cd2f7ef5765a.jpeg"},{"id":114340,"title":"Liverpool espera al ganador: Ajax vs. Tottenham EN VIVO y EN DIRECTO juegan por el pase a la final de Champions League","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/ajax-vs-tottenham-vivo-directo-online-transmision-live-via-transmision-espn-fox-sports-movistar-univision-amsterdam-semifinales-champions-league-2019-nndc-114340","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/07\/5cd2431acf17a.jpeg"},{"id":114521,"title":"Alianza Lima: el posible retorno de Claudio Pizarro ilusiona a Leao Butr\u00f3n [VIDEO]","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/claudio-pizarro-ilusiona-leao-butron-posible-regreso-alianza-lima-nndc-114521","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/08\/5cd3223440b22.jpeg"},{"id":114436,"title":"Desde Holanda: horarios y canales del Ajax vs Tottenham EN VIVO y EN DIRECTO por Champions League 2019","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/ajax-vs-tottenham-vivo-online-fecha-hora-canales-fox-sports-espn-movistar-vuelta-semifinales-champions-league-2019-114436","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/07\/5cd23a0eb4257.jpeg"},{"id":114523,"title":"Parece que no se queda: Goldberg habr\u00eda firmado con WWE para pelear solo por una noche en Arabia Saudita","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/wwe-goldberg-habria-firmado-empresa-pelear-noche-yeda-arabia-saudita-bobby-lashley-114523","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/08\/5cd3224ad25c8.jpeg"},{"id":114520,"title":"League of Legends | Marvel se une a Riot Games para crear el c\u00f3mic de Lux","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/league-of-legends-marvel-une-riot-games-crear-comic-lux-114520","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/08\/5cd3186d1bb7a.jpeg"},{"id":114522,"title":"Dragon Ball Super | Elije a tu Goku favorito y ten la posibilidad de llevarte premios oficiales","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-dia-goku-elije-goku-favorito-ten-posibilidad-llevarte-premios-114522","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/08\/5cd3209da4aa3.jpeg"},{"id":114452,"title":"Ajax vs. Tottenham EN VIVO VER GRATIS por la Champions League v\u00eda FOX Sports y ESPN 2 en \u00c1msterdam","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/ajax-vs-tottenham-ver-champions-league-via-fox-sports-espn-canales-television-facebook-live-horarios-previa-pronostico-declaraciones-espana-mexico-amsterdam-nnda-nnrt-114452","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/08\/5cd30a8094832.jpeg"},{"id":114505,"title":"\u00a1A renovar todo! 15 fichajes del Barcelona para no repetir otra noche de terror en Champions [FOTOS]","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-fichajes-2019-15-refuerzos-necesarios-repetir-noche-terror-champions-league-fotos-114505","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/08\/5cd31e144d4a5.jpeg"},{"id":114499,"title":"Dragon Ball Super | El d\u00eda de Goku se adelanta, llega contenido para el videojuego FighterZ","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-dia-goku-adelanta-llega-contenido-videojuegos-dragon-ball-fighterz-114499","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/08\/5cd308ef1fbbd.jpeg"},{"id":114518,"title":"\u00bfApex Legends en m\u00f3viles Android y iOS? Se confirma el nuevo proyecto de Respawn Entertainment","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/apex-legends-android-respawn-entertainment-planea-lanzamiento-moviles-ios-114518","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/08\/5cd318c751912.jpeg"},{"id":114485,"title":"Ajax vs. Tottenham HOY EN VIVO: sigue v\u00eda Facebook Live EN DIRECTO ONLINE la Champions League","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/ajax-vs-tottenham-hoy-champions-league-hoy-previa-watch-live-stream-declaraciones-fox-sports-espn-ver-futbol-gratis-estadisticas-horarios-johan-cruyff-arena-amsterdam-nnda-nnrt-114485","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/08\/5cd3134c00c80.jpeg"},{"id":114496,"title":"El 'You'll never walk alone' holand\u00e9s: as\u00ed se motivan los hinchas del Ajax previo al duelo por Champions League [VIDEO]","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/ajax-vs-tottenham-vivo-hinchas-holandeses-motivan-bla-bla-bla-armin-buuren-video-previa-champions-nndc-114496","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/08\/5cd307df5cb74.jpeg"},{"id":114510,"title":"F\u00fatbol total en un grass espectacular: inmejorable el estado del Johan Cruyff Arena previo a la semifinal de Champions","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/ajax-vs-tottenham-vivo-amsterdam-espectacular-johan-cruyff-arena-previo-semifinal-vuelta-champions-league-nndc-114510","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/08\/5cd311e009fac.jpeg"},{"id":114421,"title":"HOY Ajax vs. Tottenham EN VIVO: Sigue EN DIRECTO el partido de la semifinal por Champions League","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/ajax-vs-tottenham-vivo-champions-league-facebook-watch-previa-resultados-pronostico-canales-tv-futbol-gratis-online-ver-internet-facebook-youtube-nnda-nnrt-114421","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/08\/5cd2cf91ab8e1.jpeg"},{"id":114519,"title":"Selecci\u00f3n Peruana: Paolo Hurtado recibi\u00f3 la visita del asistente de Ricardo Gareca","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/seleccion-peruana-paolo-hurtado-recibio-visita-asistente-ricardo-gareca-114519","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/08\/5cd31b45d8e91.jpeg"},{"id":114512,"title":"Para olvidar el mal momento: los dos fichajes estrellas que prepara Barcelona para pasar de p\u00e1gina","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/fichajes-barcelona-griezmann-ligt-sera-primeros-jugadores-llegaran-equipo-eliminacion-liga-santander-espana-114512","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/08\/5cd31c1d27a16.jpeg"},{"id":114517,"title":"WhatsApp para Android hace importante cambio para que tus stickers no sean ignorados","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/whatsapp-android-prueba-visualizacion-sticker-barra-notificaciones-114517","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/08\/5cd31ad619197.jpeg"},{"id":114516,"title":"\u00a1Android Q a la orden! Lista de m\u00f3viles que son compatibles con Android 10","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/android-q-android-10-lista-moviles-son-compatibles-nuevo-sistema-operativo-114516","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/08\/5cd3173017a1a.jpeg"},{"id":114507,"title":"\u00bfCambios a la vista? Alianza Lima y el posible once para enfrentar a Melgar en Matute","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-posible-once-enfrentar-melgar-matute-114507","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/08\/5cd31189bfdd4.jpeg"},{"id":114515,"title":"Apex Legends | EA planea lanzar su Battle Royale a dispositivos m\u00f3viles","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/apex-legends-ea-planea-lanzar-battle-royale-dispositivos-moviles-114515","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/03\/5cccaf610ef54.jpeg"},{"id":114509,"title":"\"Spider-Man: Far From Home\": nuevo clip revela que Mysterio proviene de Earth-833 [VIDEO]","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/spider-man-far-from-home-nuevo-clip-revela-mysterio-proviene-earth-833-video-lejos-casa-114509","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/08\/5cd30f914fd6a.jpeg"},{"id":114513,"title":"Avengers: Endgame | Alocada teor\u00eda de c\u00f3mo Iron Man habr\u00eda creado a los X-Men y Los 4 Fant\u00e1sticos","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-alocada-teoria-iron-man-habria-creado-x-men-4-fantasticos-114513","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/08\/5cd3141a23a59.jpeg"},{"id":114511,"title":"Dota 2 | Conoce las nuevas caracter\u00edsticas que trae el Battle Pass de The Internacional 9","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/dota-2-conoce-nuevas-caracteristicas-trae-battle-pass-the-internacional-9-114511","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/08\/5cd309476db15.jpeg"},{"id":114501,"title":"Tristeza absoluta en vestuarios: Lionel Messi hizo lo impensado tras eliminaci\u00f3n del Barcelona","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/fc-barcelona-lionel-messi-rompio-llanto-vestuarios-eliminacion-champions-league-114501","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/08\/5cd311ee46346.jpeg"},{"id":114504,"title":"El 'mata gigantes' de Europa: Jurgen Klopp y el c\u00edrculo que puede cerrar tras vencer al Barcelona","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/jurgen-klopp-historia-historial-liverpool-entrenador-mata-gigantes-vencio-real-madrid-barcelona-champions-league-2019-dpm-114504","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/08\/5cd30f96aad7a.jpeg"},{"id":114506,"title":"Avengers: Endgame | Misterioso di\u00e1logo de Peggy Carter revelar\u00eda la aparici\u00f3n de un pr\u00f3ximo superh\u00e9roe","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-misterioso-dialogo-peggy-carter-revelaria-aparicion-proximo-superheroe-avengers-4-vengadores-capitan-britania-spoiler-114506","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/08\/5cd30f49dcd7b.jpeg"},{"id":114498,"title":"Liverpool entre los m\u00e1s grandes: los equipos con m\u00e1s finales en la historia de Champions League [FOTOS]","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/liverpool-champions-league-real-madrid-barcelona-equipos-finales-torneo-europeo-espana-fotos-114498","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/07\/5cd1f18141909.jpeg"},{"id":114503,"title":"Ya no va al Camp Nou: el papel\u00f3n que hace un fichaje de Valverde vaya al Real Madrid","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-fichajes-ira-camp-nou-eliminacion-marcha-real-madrid-espana-114503","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/08\/5cd30ddedd34a.jpeg"},{"id":114491,"title":"Le\u00f1a del \u00e1rbol ca\u00eddo: el 'hist\u00f3rico' dardo del Santos a Leo Messi tras la debacle en Anfield Road","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/messi-fc-barcelona-dardo-doloroso-santos-recordarle-rey-futbol-114491","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/08\/5cd306e21cca9.jpeg"},{"id":114490,"title":"No lo pod\u00eda creer: Naby Keita celebr\u00f3 lesionado goleada al Barcelona en su casa [VIDEO]","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/instagram-viral-liverpool-naby-keita-celebro-lesionado-goleada-barcelona-casa-video-114490","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/08\/5cd309ecc26a0.jpeg"},{"id":114497,"title":"La remontada es una locura de los 'reds', la columna del Director","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/remontada-locura-reds-columna-director-114497","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/08\/5cd30a0ddfde4.jpeg"},{"id":114437,"title":"\u00a1Buen debut! Rafael Nadal inici\u00f3 el Masters 1000 de Madrid con un triunfo sobre F\u00e9lix Auger-Aliassime","categoria":"Tenis","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/tenis","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/tenis","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/tenis\/rafael-nadal-vs-felix-auger-aliassime-vivo-directo-online-gratis-streaming-tv-live-espn-chocan-segunda-ronda-masters-1000-madrid-nndc-114437","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/08\/5cd3097c8782e.jpeg"},{"id":114500,"title":"FIFA 19 | Eden Hazard es la m\u00e1xima estrella del nuevo Equipo de la Semana (TOTW) del Ultimate Team","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/fifa-19-eden-hazard-maxima-estrella-nuevo-equipo-semana-totw-ultimate-team-114500","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/08\/5cd30a7ae6e52.jpeg"},{"id":114495,"title":"Universitario de Deportes: \u00bfcu\u00e1ndo vuelve a las canchas Alberto Rodr\u00edguez?","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-vuelve-alberto-rodriguez-114495","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/19\/5c9149010d74f.jpeg"},{"id":114326,"title":"Avengers: Endgame | Nebula pudo haber evitado esta muerte pero decidi\u00f3 callar [SPOILER]","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-nebula-siempre-supo-seria-grandes-errores-cinta-spoiler-114326","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/07\/5cd1b1c3cb564.jpeg"},{"id":114325,"title":"Dragon Ball Super | \u00a1El anime adelanta un gran anuncio! Nueva promoci\u00f3n se comparte por redes","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-anime-goku-anuncio-especial-dia-goku-promociona-9-mayo-serie-fecha-estreno-dbs-mexico-114325","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/07\/5cd1b0bf93862.jpeg"},{"id":114367,"title":"Rosario Central vs. Libertad en Argentina por FOX Sports: se miden en Rosario por Copa Libertadores 2019","categoria":"Copa Libertadores","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/rosario-central-vs-libertad-vivo-fox-sports-directo-copa-libertadores-2019-online-bein-sports-tyc-sports-gigante-arroyito-nndc-114367","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/08\/5cd305da35616.jpeg"},{"id":114386,"title":"A lo Pok\u00e9mon GO: Minecraft adelanta un nuevo juego para m\u00f3viles similar al de Niantic","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/pokemon-go-minecraft-tendra-juego-realidad-aumentada-114386","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/07\/5cd1f060bce10.jpeg"},{"id":114385,"title":"Pe\u00f1arol vs Flamengo por FOX Sports: juegan en Uruguay por fecha 6 de la Copa Libertadores 2019","categoria":"Copa Libertadores","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/penarol-vs-flamengo-vivo-fox-sports-2-copa-libertadores-2019-montevideo-grupo-d-online-sportv-fecha-6-nndc-114385","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/08\/5cd304ca8fef8.jpeg"},{"id":114336,"title":"Spider-Man: Far From Home: \u00bfcu\u00e1nto tiempo ha pasado desde Avengers: Endgame?","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/spider-man-far-from-home-revelan-pasado-cinta-avengers-endgame-avengers-4-hombre-arana-114336","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/07\/5cd1bb51c541b.jpeg"},{"id":93443,"title":"\u25b7 Champions League EN VIVO: sigue EN DIRECTO HOY los partidos y resultados de la semifinal en \u00c1msterdam","categoria":"F\u00fatbol Internacional","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league-vivo-hoy-cuartos-final-ver-futbol-gratis-directo-online-via-facebook-live-fox-sports-espn-horarios-fechas-canales-resultados-espana-mexico-argetina-colombia-peru-nnda-nnrt-93443","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/06\/5cd058c8741aa.jpeg"},{"id":114342,"title":"\"Avengers: Endgame\" comente un terrible error con la aparici\u00f3n de Ant-Man en la batalla contra Thanos","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-tremendo-error-ant-man-protagoniza-fallo-continuidad-cinta-vengadores-avengers-4-ucm-mcu-114342","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/07\/5cd1c0f657e3c.jpeg"},{"id":114487,"title":"De la 'Redsmontada' al 'Capiatazo': las gestas m\u00e1s sonadas en los \u00faltimos a\u00f1os en el f\u00fatbol mundial [FOTOS]","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/barcelona-champions-league-liverpool-remontadas-ultimos-anos-europa-sudamerica-fotos-114487","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/08\/5cd2ff81717f8.jpeg"},{"id":114486,"title":"Lo ve\u00eda venir: contundente an\u00e1lisis de Wenger previo al rid\u00edculo del Barcelona ante Liverpool","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/barcelona-eliminado-contundente-analisis-arsene-wenger-ridiculo-cule-liverpool-114486","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/08\/5cd300d468361.jpeg"}]