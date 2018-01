Dragon Ball Super: ¿Goku y Vegeta traicionados por compañero del Universo 7?

Nos vamos acercando al gran final de Dragon Ball Super , la nueva apuesta de Akira Toriyama para regresar la gran saga de nuestra infancia. Sin embargo, en lugar de mejorar, Goku, Vegeta y los demás luchadores del Universo 7 podrían estar a punto de perder el Torneo de Poder.



La siguiente información contendrá algunos posibles spoilers del siguiente episodio 123 de Dragon Ball Super, por lo que ya están advertidos si quieren continuar leyendo una teoría de una de las traiciones más grandes de toda la saga.​

Dragon Ball Super: la gran traición del Universo 7 [SPOILERS]

Recordemos que hasta este momento, sólo quedan cuatro luchadores del Universo 7, que serían Goku, Androide 17, Vegeta y Freezer. Este último ha sido objetivo de las nuevas teorías del siguiente capítulo de Dragon Ball Super 123: ¡cuerpo y alma, liberación de potencia total! ¡Gokú y Vegeta!.



Como vimos en el último episodio 122, Freezer ​comenzó una batalla contra el Universo 11, específicamente contra Dyspo, uno de los luchadores más rápidos de todo el torneo. Al parecer, en el capítulo 124, ambos personajes harán un trato para que Jiren y las Tropas del Orgullo ganen la competencia.

Dragon Ball Super 122: Vegeta vs. Jiren Dragon Ball Super 122: Vegeta vs. Jiren

"Si el Universo 11 gana, por favor usa las Esferas del Dragón para resucitarme. Prométemelo, y no tendré problemas para cooperar con el Universo 11", serían las palabras que utilizaría Freezer para la alianza con Dyspo.



​Sin embargo, recordemos que Toppo y los suyos son seres justicieros, por lo que un trato con uno de los enemigos más peligrosos del Universo 7 sería muy poco probable, a pesar que Dyspo ha demostrado que no tendría problemas de jugar sucio para ganar el torneo.



Otros usuarios han comentado que esta sería una trampa preparada por Freezer, ya que es un villano que no dejaría que otro más que él utilice las Esferas del Dragón ​para controlar a los Dioses y ser el dueño de todos los universos.