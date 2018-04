Dragon Ball Super: Google revela el país más fan de Goku y sus aventuras en el anime

Dragon Ball Super ha sido uno de esos animes que ha marcado a una generación. Lo que comenzó con vistas a un anime que sólo parecería tener visitas por la nostalgia, se convirtió en uno de los más vistos en todo el mundo.



​Pero lo que se ha preguntado todo el mundo es lo siguiente: ¿qué país es más fan de Dragon Ball Super ?. El primero que se nos viene a la cabeza es Japón, su país de origen, pero muchos se sorprenderán al descubrir que ni siquiera llega al Top 20 de los más fans de Goku.



​Para descubrir esto usaremos la herramienta Google Trends, que permite medir la cantidad de búsquedas por región en todo el mundo. Al parecer, Bolivia se colocaría en el primer puesto del país más fan de Dragon Ball Super, mientras que le seguirían Perú, Nicaragua, Ecuador, Guatemala, Paraguay, El Salvador, etc.

Por otro lado, en los últimos 30 días, Dragon Ball Super ha generado más búsquedas que las famosas series The Walking Dead, La casa de papel y Game of Thrones. Esto indica la mucha falta que hará al mundo entero que Goku y sus amigos no volverán hasta diciembre de este año con la nueva película.