Dragon Ball Super presenta esta imponente figura de colección de Vegeta [FOTOS]

Las últimas

[{"id":125867,"title":"En vivo hoy, Internacional vs. Nacional con Guerrero: canales y horarios para ver la Libertadores","categoria":"Copa Libertadores","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/internacional-vs-nacional-hoy-vivo-copa-libertadores-2019-paolo-guerrero-ver-futbol-gratis-fox-sports-octavos-final-estadio-beira-rio-porto-alegre-nnda-nnrt-125867","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/31\/5d41e319ab683.jpeg"},{"id":125866,"title":"Per\u00fa vs. Costa Rica EN VIVO: por la segunda jornada de los Juegos Panamericanos Lima 2019","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/peru-vs-costa-rica-vivo-via-latina-tv-movistar-deportes-panamericana-espn-live-teletica-tyc-sports-directv-fecha-hora-canales-transmision-grupo-b-futbol-femenino-juegos-panamericanos-2019-video-125866","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/30\/5d40e338474aa.jpeg"},{"id":125943,"title":"En directo, Boca vs. Paranaense v\u00eda Facebook Watch: canales para seguir gratis el partido de la Libertadores","categoria":"Copa Libertadores","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/copa-libertadores","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-libertadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-libertadores\/boca-juniors-vs-atletico-paranaense-vivo-copa-libertadores-2019-horarios-canales-links-transmision-octavos-final-ver-futbol-gratis-estadio-bombonera-fox-sports-dazn-bein-sports-nnda-nnrt-125943","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/31\/5d419b165e2d3.jpeg"},{"id":126008,"title":"FIFA 20 dio a conocer a la mayor\u00eda de sus leyendas del Ultimate Team","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/fifa-20-revela-leyendas-ultimate-team-ea-sports-126008","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/28\/5d16536089e5a.jpeg"},{"id":126035,"title":"Fortnite Temporada 10: fecha oficial de lanzamiento, tr\u00e1iler, historia y filtraciones","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/fortnite-temporada-10-fecha-oficial-lanzamiento-trailer-historia-filtraciones-126035","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/31\/5d41f4ed7ff29.jpeg"},{"id":125947,"title":"Tenis en Lima 2019: sigue la participaci\u00f3n de los peruanos EN VIVO y EN DIRECTO desde el Lawn Tenis","categoria":"Tenis","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/tenis","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/tenis","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/tenis\/tenis-lima-2019-vivo-sigue-participacion-peruanos-juegos-panamericanos-nczd-125947","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/31\/5d4127149118c.jpeg"},{"id":126017,"title":"Dragon Ball Super no es la \"gallina de los huevos de oro\" para Toei Animation","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-anime-rentable-toei-animation-one-piece-dbs-126017","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/31\/5d41dc135c571.jpeg"},{"id":126013,"title":"FIFA 20 | \u00a1Nuevas caras! Van Dijk, Sancho y Vinicius son el tridente de 'Ultimate Team'","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/fifa-20-dijk-sancho-vinicius-son-portada-ultimate-team-ea-sports-126013","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/31\/5d41d65025041.jpeg"},{"id":125941,"title":"D\u00eda 8 EN DIRECTO | Juegos Panamericanos: sigue EN VIVO todas las competencias de la octava jornada de Lima 2019","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/lima-2019-vivo-directo-online-movistar-tv-latina-tv-peru-sigue-hoy-calendario-dia-8-juegos-panamericanos-2019-nczd-125941","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/31\/5d41aa7b6aad9.jpeg"},{"id":126019,"title":"Dragon Ball Super presenta esta imponente figura de colecci\u00f3n de Vegeta [FOTOS]","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-luce-espectacular-figura-accion-vegeta-fotos-126019","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/31\/5d41dbba490b6.jpeg"},{"id":126029,"title":"Per\u00fa vs. Honduras: hora, fecha y canales del duelo por la segunda jornada de los Juegos Panamericanos Lima 2019","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/peru-vs-honduras-vivo-directo-online-fecha-hora-canales-latina-tv-peru-movistar-partido-juegos-panamericanos-lima-2019-fecha-2-san-marcos-126029","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/31\/5d41e9c8c976a.jpeg"},{"id":126033,"title":"Dragon Ball Super | La figura m\u00e1s espectacular de Krillin puede ser tuyo por 633 d\u00f3lares","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-figura-espectacular-krillin-633-dolares-dbs-dragon-ball-126033","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/31\/5d41f4ce6c857.jpeg"},{"id":126009,"title":"Dragon Ball Super | \"\u00c9l me eligi\u00f3 como sucesor\", comenta Toyotaro sobre Akira Toriyama","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-toyotaro-cuenta-elegido-sucesor-akira-toriyama-dragon-ball-z-anime-manga-126009","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/31\/5d41d246a7c5a.jpeg"},{"id":125933,"title":"Monterrey vs. Leones Negros EN VIVO chocan por Grupo 2 de la Copa MX 2019 | v\u00eda Fox Sports","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/monterrey-vs-leones-negros-vivo-online-directo-fox-sports-copa-mx-2019-fecha-1-grupo-2-tudn-univision-televisa-telemundo-bbva-bancomer-nczd-125933","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/30\/5d4100c8f2aad.jpeg"},{"id":126003,"title":"Dragon Ball Super | \u00a1Tributo al cap\u00edtulo final! Goku, Freezer y Jiren protagonizan nueva escultura [FOTOS]","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-goku-freezer-vs-jiren-inmortalizan-impresionante-combate-escultura-fotos-capitulo-final-126003","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/31\/5d41cc8081ab1.jpeg"},{"id":125948,"title":"Surf en Lima 2019 EN VIVO: sigue la participaci\u00f3n peruana en los Juegos Panamericanos desde Punta Rocas","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/surf-lima-2019-vivo-sigue-participacion-peruanos-juegos-panamericanos-live-sports-event-nczd-125948","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/31\/5d41f1d94401b.jpeg"},{"id":126031,"title":"Se le abren las puertas a Gallese: Agust\u00edn Marches\u00edn deja Am\u00e9rica y se convierte en nuevo jugador del Porto","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/marchesin-america-porto-aguilas-llegan-acuerdo-traspaso-portero-liga-mx-fichajes-126031","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/31\/5d41eff889a3e.jpeg"},{"id":126028,"title":"Con Zambrano y \u00d6zil: el 11 ideal de jugadores que salieron de la 'academia' del Schalke 04 [FOTOS]","categoria":"Alemania","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/alemania","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/alemania","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/alemania\/fichajes-11-ideal-jugadores-salieron-academia-schalke-04-fotos-126028","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/31\/5d41f10945c70.jpeg"},{"id":125937,"title":"B\u00e1dminton en Lima 2019: equipo peruano de dobles femenino y masculino busca su pase a las semifinales","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/lima-2019-vivo-directo-online-gratis-badminton-cuartos-final-juegos-panamericanos-daniela-macias-danica-nishimura-ines-castillo-paula-torre-diego-mini-mario-cuba-125937","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/31\/5d41ef408ad11.jpeg"},{"id":125962,"title":"Ver AQU\u00cd Medallero de Juegos Panamericanos Lima 2019 EN VIVO: as\u00ed marcha la tabla con Per\u00fa con 11 preseas","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/medallero-panamericanos-lima-2019-vivo-tabla-posiciones-resultados-directo-oro-plata-bronce-stream-clasificacion-live-peru-colombia-argentina-mexicoi-125962","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/31\/5d41a2ffcf1d1.jpeg"},{"id":126026,"title":"\u00a1Cada vez m\u00e1s cerca! 'Piccolo' Clemente termin\u00f3 primero su heat y avanz\u00f3 a la ronda 3 de longboard en Lima 2019","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/surf-lima-2019-vivo-piccolo-clemente-termino-heat-avanzo-ronda-3-longboard-juegos-panamericanos-2019-126026","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/31\/5d41e543b416c.jpeg"},{"id":125900,"title":"Joao F\u00e9liz desaf\u00eda a Zlatan: Atl\u00e9tico de Madrid vs MLS All Stars hoy por el Juego de las Estrellas 2019","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/atletico-madrid-vs-mls-all-stars-vivo-directo-online-espn-gol-univision-juego-estrellas-2019-nczd-125900","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/31\/5d41eafd519a4.jpeg"},{"id":125929,"title":"Boca Juniors vs, Atl\u00e9tico Paranaense: fecha, horarios de TV y canales en el mundo por Copa Libertadores","categoria":"Copa Libertadores","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/boca-juniors-vs-atletico-paranaense-vivo-directo-online-fox-sports-fecha-hora-canales-tv-publica-tyc-sports-octavos-final-copa-libertadores-2019-bombonera-buenos-aires-125929","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/24\/5d39174699995.jpeg"},{"id":125931,"title":"\u00a1Se juega la final de la Audi Cup! Bayern Munich vs. Tottenham EN VIVO chocan desde el Allianz Arena","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/bayern-munich-vs-tottenham-vivo-online-directo-espn-sly-sports-final-audi-cup-2019-allianz-arena-minuto-minuto-nczd-125931","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/30\/5d40f8ee50e28.jpeg"},{"id":125882,"title":"Boca Juniors vs. Atl\u00e9tico Paranaense en La Bombonera: juegan v\u00eda FOX Sports por la Copa Libertadores 2019","categoria":"Copa Libertadores","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/boca-juniors-vs-atletico-paranaense-vivo-online-fox-sports-directo-copa-libertadores-2019-octavos-final-tv-publica-tyc-sports-bombonera-buenos-aires-nczd-125882","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/30\/5d410a33704dc.jpeg"},{"id":126023,"title":"Per\u00fa vs. Honduras se enfrentan este jueves por la segunda fecha del Grupo B de los Juegos Panamericanos 2019","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/peru-vs-honduras-vivo-directo-via-latina-tv-movistar-deportes-tv-peru-segunda-fecha-juegos-panamericanos-126023","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/31\/5d41e221f0b70.jpeg"},{"id":126022,"title":"Emociones divididas e intensas: as\u00ed fue la participaci\u00f3n de Ariana Orrego y Fabiola D\u00edaz en Viga de Equilibrio [VIDEO]","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/lima-2019-gimnasia-artistica-participacion-ariana-orrego-fabiola-diaz-viga-equilibrio-video-126022","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/31\/5d41e16b1f9cf.jpeg"},{"id":126021,"title":"Se une al llamado del Real Madrid: Zlatan pide que Manchester United deje salir a Paul Pogba","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/paul-pogba-real-madrid-zlatan-ibrahimovic-pide-dejen-salir-manchester-united-126021","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/31\/5d41e67860614.jpeg"},{"id":126020,"title":"\u00a1Marcar\u00e1 a Mbapp\u00e9! Acuerdo total de Trauco con Saint-\u00c9tienne por millonaria cifra... \u00a1'Bombazo'!","categoria":"Francia","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/francia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/francia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/francia\/fichajes-2019-peru-miguel-trauco-acuerdo-total-saint-etienne-millon-dolares-seleccion-peruana-126020","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/31\/5d41e0b5a7831.jpeg"},{"id":126025,"title":"FIFA 20 | Estos son los cambios para 'Ultimate Team' en el pr\u00f3ximo juego de EA Sports","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/fifa-20-son-cambios-interfaz-proximo-juego-ea-sports-126025","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/31\/5d41e23c34ed2.jpeg"},{"id":126007,"title":"Mu\u00f1eco de oro: Marcelo Gallardo y la historia detr\u00e1s de ser nominado al premio The Best","categoria":"Argentina","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/argentina","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina\/the-best-marcelo-gallardo-idolo-river-plate-competencia-ricardo-gareca-mejor-entrenador-dpm-126007","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2018\/12\/09\/5c0d9c5dbc5ac.jpeg"},{"id":126012,"title":"\u00a1Espectacular! As\u00ed fue la presentaci\u00f3n del dueto peruano en nataci\u00f3n art\u00edstica en los Juegos Panamericanos 2019 [VIDEO]","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/lima-2019-presentacion-dueto-peruano-natacion-artistica-juegos-panamericanos-video-126012","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/31\/5d41d71908cd2.jpeg"},{"id":125994,"title":"A China, no: Gareth Bale no saldr\u00e1 del Real Madrid a la Superliga por cierre del mercado asi\u00e1tico","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-gareth-bale-ira-jiangsu-suning-luego-liga-china-cerrara-mercado-fichajes-nczd-125994","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/31\/5d41de5a1aeb0.jpeg"},{"id":126018,"title":"Apex Legends presenta su eSport (Preseason Invitational) con US$ 500.000 en premios","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/apex-legends-presenta-esport-preseason-invitational-us-500-000-premios-126018","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/31\/5d41db0c4a1f9.jpeg"},{"id":125897,"title":"\u00a1'Hat Trick' de Benzema! Real Madrid venci\u00f3 5-3 al Fenerbahce y se qued\u00f3 con el tercer lugar de la Audi Cup","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/real-madrid-vs-fenerbahce-vivo-directo-allianz-arena-online-transmision-narracion-espn-audi-cup-2019-tercer-puesto-dazn-directv-rmtv-munich-minuto-minuto-nczd-125897","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/31\/5d41d50d73445.jpeg"},{"id":126016,"title":"\u00bfFIFA 20 copia a Fortnite? EA Sport a\u00f1ade un Pase de Temporada con desaf\u00edos y recompensas","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/fifa-20-copia-fortnite-ea-sport-anade-pase-temporada-desafios-recompensas-126016","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/31\/5d41d742de655.jpeg"},{"id":126011,"title":"\u00bfSer\u00e1 su \u00faltimo gol en el Real Madrid? La gran definici\u00f3n de Mariano para el triunfo ante Fenerbahce [VIDEO]","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-vs-fenerbahce-gol-mariano-diaz-hoy-triunfo-5-3-audi-cup-2019-video-126011","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/31\/5d41d420b4aa1.jpeg"},{"id":125978,"title":"James Rodr\u00edguez 'da calabazas' al Napoli: el pacto con Jorge Mendes para no salir prestado de Real Madrid","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/james-rodriguez-real-madrid-da-calabazas-napoli-movera-espana-fichajes-2019-colombia-125978","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/29\/5d3ef87887014.jpeg"},{"id":126014,"title":"Minecraft | Banean de Twitch a un usuario por usar un skin de Hitler en el videojuego","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/minecraft-banean-twitch-usuario-skin-hitler-vidoejuego-126014","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/31\/5d41d671a1346.jpeg"},{"id":125999,"title":"A lo Ronaldinho: Joao F\u00e9lix cumpli\u00f3 tremendo reto y Wayne Rooney alucin\u00f3 con lo que hizo [VIDEO]","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/youtube-viral-joao-felix-cumplio-tremendo-reto-wayne-rooney-alucino-video-125999","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/31\/5d41d7d031241.jpeg"},{"id":125974,"title":"EN VIVO | Tabla de Posiciones | F\u00fatbol femenino: as\u00ed marcha mientras se juega la fecha 2 de los Juegos Panamericanos","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/tabla-posiciones-seleccion-peruana-futbol-femenino-marcha-juega-fecha-2-panamericanos-125974","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/31\/5d41d3da5f366.jpeg"},{"id":125979,"title":"Para otra vez ser\u00e1: Florentino no puede cumplir pedido de Zidane y ya tiene nueva opci\u00f3n para Real Madrid","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-pogba-aleja-santiago-bernabeu-beek-suena-vez-fuerte-fichajes-liga-santander-125979","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/31\/5d41d39fd9d10.jpeg"},{"id":126010,"title":"Spider-Man: Far From Home | Teor\u00eda afirma que la cinta present\u00f3 a 'Los 4 Fant\u00e1sticos'","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/spider-man-far-from-home-teoria-afirma-cinta-presento-4-fantasticos-126010","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/31\/5d41ce5ca9b97.jpeg"},{"id":125074,"title":"Camino a los Panamericanos: la historia de Pilar J\u00e1uregui, en la disciplina de Parabadminton","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/videos\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/otros-deportes\/panamericanos-2019-pilar-jauregui-busca-presea-disciplina-parabadminton-video-nnav-125074","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/24\/5d38d58d53f01.jpeg"},{"id":126006,"title":"Nacho Fern\u00e1ndez evita el bochorno del Real Madrid: el gol para el 4-3 ante Fenerbahce [VIDEO]","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-hoy-mira-video-gol-nacho-fernandez-4-3-fenerbahce-audi-cup-2019-video-126006","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/31\/5d41cf1cee5c0.jpeg"},{"id":126005,"title":"Inatajable: alucinante gol de Tufan para tercero del Fenerbahce frente al Real Madrid [VIDEO]","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/real-madrid-vs-fenerbahce-vivo-alucinante-gol-tufan-estirada-lunin-video-126005","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/31\/5d41ced465702.jpeg"},{"id":126002,"title":"Claudio Vivas: \"Quer\u00edamos jugar con Col\u00f3n, pero ahora lo tendremos que ver por televisi\u00f3n\"","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/spoting-cristal-claudio-vivas-queriamos-jugar-colon-tendremos-ver-television-copa-sudamericana-126002","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/31\/5d41cd1fae4ba.jpeg"}]