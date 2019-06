Evangelion en Netflix, ¿Kaworu le dijo te amo a Shinji? La verdad detrás de la polémica frase

Las últimas

[{"id":120722,"title":"Christian Cueva recibe aliento de hinchas de Santos FC antes del duelo por la Copa Am\u00e9rica","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana\/peru-vs-brasil-christian-cueva-alentado-hinchas-santos-fc-duelo-copa-america-120722","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/22\/5d0e283325503.jpeg"},{"id":120759,"title":"Copa Bicentenario: conferencia de prensa se realiz\u00f3 en medio de un ba\u00f1o [VIDEO]","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/copa-bicentenario-conferencia-prensa-realizo-medio-bano-video-120759","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/22\/5d0e68acbb564.jpeg"},{"id":120611,"title":"Bolivia vs. Venezuela EN VIVO: de poder a poder en el Mineirao partido por la Copa Am\u00e9rica 2019","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/bolivia-vs-venezuela-vivo-via-bolivia-tv-online-transmision-narracion-venevision-directv-televisa-directo-mineirao-belo-horizonte-live-copa-america-2019-nndc-120611","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/21\/5d0d8fefa4612.jpeg"},{"id":120764,"title":"Avengers: Endgame | El viaje de Iron Man que casi de produjo en la pel\u00edcula","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-viaje-iron-man-produjo-pelicula-120764","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/22\/5d0e694f9a535.jpeg"},{"id":120762,"title":"Copa Bicentenario: Caimanes no llev\u00f3 camiseta alterna y un equipo de barrio le prest\u00f3 indumentaria [FOTOS]","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/copa-bicentenario-caimanes-llevo-camiseta-alterna-equipo-barrio-les-presto-indumentaria-fotos-120762","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/22\/5d0e6dc3f4197.jpeg"},{"id":120760,"title":"Dragon Ball Super | \u00bfPor qu\u00e9 Goku no uso el Ultra Instinto contra Broly? Se revela el misterio","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-goku-ultra-instinto-broly-revela-misterio-dbs-dragon-ball-mexico-120760","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/22\/5d0e688f976f2.jpeg"},{"id":120755,"title":"Coutinho puede volver a Inglerra: este equipazo de la Premier plantea su regreso en 2019","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/fichajes-fc-barcelona-liverpool-plantea-regreso-philippe-coutinho-proxima-temporada-120755","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/22\/5d0e6b1b92c6b.jpeg"},{"id":120706,"title":"Tabla de posiciones del grupo A: as\u00ed marcha antes del Per\u00fa vs. Brasil por la fecha 3 de la Copa Am\u00e9rica","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana\/tabla-posiciones-copa-america-2019-vivo-quedo-grupo-luego-peru-vs-brasil-fecha-3-actualizada-120706","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/21\/5d0d84bf392bf.jpeg"},{"id":120717,"title":"Hoy, Brasil \u2013 Per\u00fa en vivo online, a qu\u00e9 hora, c\u00f3mo y d\u00f3nde ver gratis en directo partido hoy por la Copa Am\u00e9rica 2019","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/vivo-brasil-vs-peru-directo-ver-online-hora-fecha-canal-tv-duelo-grupo-copa-america-via-america-tv-tyc-sports-telemundo-deportes-streaming-gratis-ver-futbol-online-internet-streaming-nnda-120717","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/22\/5d0e625daa752.jpeg"},{"id":120718,"title":"HOY, EN VIVO | Venezuela vs. Bolivia: REVISA AQU\u00cd todos los detalles del partido por la Copa Am\u00e9rica 2019","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/venezuela-vs-bolivia-vivo-seguir-directo-transmision-online-streaming-copa-america-2019-via-directv-sports-venevision-tigo-sports-america-tv-hora-fecha-canal-estadio-mineirao-nnda-nnrt-120718","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/22\/5d0de063037da.jpeg"},{"id":120756,"title":"League of Legends | Instinct Gaming se lleva el Torneo #2 de Guardians League","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/league-of-legends-instinct-gaming-lleva-torneo-2-guardians-league-120756","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/22\/5d0e621231de1.jpeg"},{"id":120748,"title":"Cuando el dinero s\u00ed compra la felicidad: la raz\u00f3n que llev\u00f3 al Barcelona a no fichar a De Ligt","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-ligt-razon-millonaria-pase-frustrado-camp-nou-llevo-juventus-fichajes-2019-120748","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/22\/5d0e593358837.jpeg"},{"id":120723,"title":"La historia de Paolo Guerrero en el Corinthians de Tite que les cambi\u00f3 la vida","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana\/peru-vs-brasil-historia-llegada-paolo-guerrero-corinthians-tite-les-cambio-vida-nndc-120723","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/22\/5d0e27c545030.jpeg"},{"id":120753,"title":"\u00a1Lo tiene atado! Pilar de la Juventus renov\u00f3 su compromiso con el equipo hasta 2024","categoria":"Italia","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/italia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia\/fichajes-2019-juventus-renovo-contrato-uruguayo-rodrigo-bentancur-2024-cara-proxima-temporada-120753","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/22\/5d0e631a32aad.jpeg"},{"id":120754,"title":"Steam | Valve incluye oficialmente la etiqueta LGTBQ+ para juegos de su plataforma","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/steam-valve-incluye-oficialmente-etiqueta-lgtbq-juegos-plataforma-120754","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/22\/5d0e5e96daa97.jpeg"},{"id":120736,"title":"Ataque total: los equipos que mandar\u00e1n Gareca y Tite para el Per\u00fa vs. Brasil por la Copa Am\u00e9rica [FOTOS]","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana\/peru-vs-brasil-alineaciones-bicolor-verdeamarela-duelo-copa-america-2019-fotos-120736","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/22\/5d0e625daa752.jpeg"},{"id":120740,"title":"Evangelion en Netflix, \u00bfKaworu le dijo te amo a Shinji? La verdad detr\u00e1s de la pol\u00e9mica frase","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/evangelion-netflix-kaworu-le-dijo-amo-shinji-detras-polemica-frase-cos-120740","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/22\/5d0e4333a2892.jpeg"},{"id":120742,"title":"Pronta recuperaci\u00f3n: niegan que el padre de David Ospina, portero de Colombia, haya fallecido","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/colombia-copa-america-2019-niegan-fallecimiento-papa-david-ospina-desayuno-hijos-nndc-120742","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/22\/5d0e6071544d5.jpeg"},{"id":120634,"title":"VER AQU\u00cd Per\u00fa vs. Brasil EN VIVO ONLINE: Mira AQU\u00cd partido hoy EN DIRECTO por la Copa Am\u00e9rica 2019","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/peru-vs-brasil-vivo-copa-america-2019-tercera-fecha-grupo-america-tv-directv-sports-paolo-guerrero-arena-corinthians-ver-futbol-directo-gratis-online-horarios-canales-tv-nnda-nnrt-120634","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/22\/5d0e615fa4852.jpeg"},{"id":120751,"title":"Dragon Ball Heroes | Cap\u00edtulo 12 Sub Espa\u00f1ol: Meta Cooler se enfrenta a Camba, el saiyajin malvado [VIDEO]","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-heroes-dragon-ball-super-capitulo-12-online-sub-espanol-youtube-meta-cooler-enfrenta-camba-saiyajin-malvado-video-120751","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/22\/5d0e5e5c5041a.jpeg"},{"id":120750,"title":"\"\u00bfPaolo Guerrero o Gast\u00f3n Acurio es el mayor crack de Per\u00fa?\", se pregunta la prensa brasile\u00f1a","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana\/peru-vs-brasil-paolo-guerrero-gaston-acurio-mayor-crack-pregunta-prensa-brasilena-120750","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/22\/5d0e5e5e0f5d0.jpeg"},{"id":120640,"title":"Dragon Ball Super | Meta Cooler alcanza su versi\u00f3n dorada, \u00bfeste villano podr\u00eda llegar a ser canon?","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-meta-cooler-dorado-real-volvera-villano-anime-canon-dragon-ball-heroes-120640","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/21\/5d0d246a24341.jpeg"},{"id":120532,"title":"Avengers: Endgame | 5 alternativas sobre el contenido de las escenas post-cr\u00e9ditos en el reestreno","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-escenas-post-creditos-reestreno-incluir-detalles-avengers-4-marvel-cine-120532","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/20\/5d0bf6460e964.jpeg"},{"id":120745,"title":"\u00bfProblemas en Real Madrid? Mendy dio 'like' a tuit que va en contra de Lucas V\u00e1zquez [FOTO]","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-hoy-ferland-mendy-dio-like-tuit-lucas-vazquez-foto-120745","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/22\/5d0e5ac08737e.jpeg"},{"id":120492,"title":"Dragon Ball Super | Toyotaro corrige su error en el manga 49 sobre las esferas del drag\u00f3n","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-toyotaro-corrige-error-manga-49-esferas-dragon-leer-manga-online-manga-plus-shueisha-120492","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/20\/5d0bbf4e43df3.jpeg"},{"id":120749,"title":"El pesimismo con el que vive la prensa brasile\u00f1a el duelo ante la 'bicolor' [FOTOS]","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/peru-vs-brasil-vivo-pesimismo-prensa-brasilena-duelo-bicolor-copa-america-fotos-120749","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/22\/5d0e5a03780dd.jpeg"},{"id":120673,"title":"Per\u00fa vs. Brasil EN VIVO: chocan en Sao Paulo por la Copa Am\u00e9rica 2019","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana\/peru-vs-brasil-vivo-directo-via-america-tv-fecha-hora-canal-directv-venevision-tigo-sports-caracol-tv-tyc-sports-online-ver-gratis-partido-bicolor-copa-america-video-120673","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/21\/5d0d53e44eeef.jpeg"},{"id":120639,"title":"Per\u00fa vs. Brasil EN VIVO: juegan en el Arena Corinthians por la tercera fecha del grupo A de la Copa Am\u00e9rica","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/peru-brasil-vivo-ver-hoy-copa-america-2019-online-gratis-america-tv-directv-seguir-transmision-ver-futbol-grupo-120639","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/22\/5d0e37a2e265d.jpeg"},{"id":120682,"title":"\"Evangelion\": Netflix elimin\u00f3 'Fly me to The Moon', estos fueron los motivos [VIDEO]","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/evangelion-netflix-elimino-fly-me-to-the-moon-serie-video-nndc-120682","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/21\/5d0d6274d2927.jpeg"},{"id":120636,"title":"Avengers: Endgame | Detr\u00e1s de c\u00e1maras del chasquido de Iron Man revela lo detallista que es Marvel","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-chasquido-iron-man-detras-camaras-vuelto-viral-avengers-4-marvel-cine-detras-camaras-120636","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/21\/5d0d1f93b8580.jpeg"},{"id":120626,"title":"Dragon Ball Heroes | \u00bfEl Ultra Instinto de Vegeta despierta en el cap\u00edtulo 12? La verdad detr\u00e1s de la imagen","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-heroes-dragon-ball-super-vegeta-ultra-instinto-llega-capitulo-12-difunden-dudosas-imagenes-120626","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/21\/5d0d10886f37d.jpeg"},{"id":120712,"title":"Se juega el Venezuela vs. Bolivia EN VIVO por la fecha 3 de la Copa Am\u00e9rica en el Mineirao de Belo Horizonte","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/venezuela-vs-bolivia-hora-juega-vivo-venevision-bolivia-tv-directv-sky-sports-online-mineirao-belo-horizonte-stream-copa-america-2019-120712","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/21\/5d0d985a1b7e4.jpeg"},{"id":120666,"title":"Spider-Man: Far From Home | Tom Holland se refiere a Andrew Garfield, Tobey Maguire y el multiverso","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/spider-man-far-from-home-cansado-multiverso-unico-hombre-arana-tom-holland-lejos-casa-mavel-sony-spiderman-120666","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/21\/5d0d494e1f145.jpeg"},{"id":120715,"title":"\u00bfSo\u00f1aron con Ruid\u00edaz? Los divertidos memes que calientan el Per\u00fa vs. Brasil [FOTOS]","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana\/peru-vs-brasil-vivo-mejores-memes-duelo-copa-america-2019-facebook-viral-fotos-120715","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2017\/01\/04\/586d39eb5ac0d.jpeg"},{"id":120744,"title":"El aliento de los hinchas en las afueras del hotel previo al partido por Copa Am\u00e9rica [VIDEO]","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana\/peru-vs-brasil-aliento-hinchas-afueras-hotel-previo-partido-copa-america-video-120744","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/22\/5d0e4f8cb49cd.jpeg"},{"id":120714,"title":"\u00a1No apto para card\u00edacos! Los posibles XI del Venezuela-Bolivia por la jornada 2 de la Copa Am\u00e9rica [FOTOS]","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/venezuela-vs-bolivia-vivo-alineaciones-partido-venevision-bolivia-tv-grupo-copa-america-2019-fotos-120714","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/20\/5d0b956c3b84e.jpeg"},{"id":120708,"title":"Venezuela vs. Bolivia en Brasil: canales de transmisi\u00f3n y horarios por la Copa Am\u00e9rica 2019","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/venezuela-vs-bolivia-vivo-estadio-mineirao-directo-fecha-hora-canal-online-transmision-venevision-bolivia-tv-directv-sky-sports-stream-copa-america-2019-120708","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/21\/5d0d937e54453.jpeg"},{"id":120505,"title":"Avengers: Endgame | El reestreno de la pel\u00edcula de los Vengadores incluir\u00e1 todo este contenido","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-incluira-exactamente-relanzamiento-escena-post-creditos-nuevas-imagenes-tributo-stan-lee-avengers-4-nnda-nnlt-120505","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/20\/5d0bd0e87c0f3.jpeg"},{"id":120487,"title":"Dragon Ball Super | Resumen del cap\u00edtulo 49 del manga, Moro revela varios secretos [FOTOS]","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-manga-capitulo-49-online-espanol-resumen-episodio-fotos-manga-plus-shueisha-120487","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/20\/5d0bb9ce5e903.jpeg"},{"id":84569,"title":"\u25b7 VER F\u00daTBOL EN VIVO: revisa aqu\u00ed EN DIRECTO ONLINE todo sobre la Copa Am\u00e9rica 2019","categoria":"F\u00fatbol Internacional","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/futbol-vivo-online-gratis-ver-directo-partidos-amistosos-fifa-premier-league-liga-santander-bundesliga-champions-league-liga-mx-copa-movistar-resultados-tabla-posiciones-partidos-noticia-nnda-84569","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/19\/5d0a3e0c9b977.jpeg"},{"id":120617,"title":"Envueltos en una pol\u00e9mica: la respuesta de Marathon sobre la camiseta de Adv\u00edncula que se \"despint\u00f3\" en la Copa Am\u00e9rica","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana-respuesta-marathon-camiseta-despinto-copa-america-120617","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/18\/5d096e84da382.jpeg"},{"id":120709,"title":"Su Majestad, Roger Federer: venci\u00f3 en dos sets a Herbert y lleg\u00f3 a final del ATP 500 de Halle 2019","categoria":"Tenis","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/tenis","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/tenis","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/tenis\/roger-federer-vs-pierre-hugues-herbert-vivo-via-espn-atp-500-halle-2019-nndc-120709","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/22\/5d0e4fe6e78ef.jpeg"},{"id":120741,"title":"\u00a1Con De Ligt y Pogba! El temible XI que formar\u00eda la Juventus de Cristiano Ronaldo para conquistar Europa [FOTOS]","categoria":"Italia","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/italia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia\/ligt-juventus-cristiano-ronaldo-pogba-temible-once-conquistar-europa-proxima-temporada-fichajes-2019-fotos-120741","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/22\/5d0e4de57a24d.jpeg"},{"id":120738,"title":"Se aleja del Real Madrid: Paul Pogba llam\u00f3 a Sarri para ser uno de los fichajes de Juventus","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-noticias-paul-pogba-llamo-sarri-fichajes-juventus-120738","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/22\/5d0e49e36c9aa.jpeg"},{"id":120735,"title":"\u00a1Menos lamento y m\u00e1s fichajes! Barcelona se olvida de De Ligt y pone en marcha su 'plan B' este mercado","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-fichajes-hoy-ligt-elige-juventus-azulgranas-iran-romagnoli-reforzar-defensa-espana-120735","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/22\/5d0e429118a7b.jpeg"}]