My Hero Academia anuncia su fecha de estreno de la cuarta temporada

Boku no Hero Academia o My Hero Academia (nombre fuera de Japón) se ha convertido en uno de los animes del género 'shonen' más populares del momento. Los fans están a la espera del estreno de la Temporada 4, la cual ya tiene fecha re retorno a la televisión.

La tercera temporada mostró la derrota de All for One a las manos del ícono de la justicia en la Tierra: All Might (el séptimo portador del poder One for All). A su vez, los estudiantes de la clase A-1 conocieron a 'The Big Three', el grupo de héroes que se encuentran en los primeros puestos de la academia.

¿Cuando se estrena la temporada 4 de My Hero Academia?

El día de hoy se reveló que el 12 de octubre regresará oficialmente My Hero Academia a la televisión japonesa. Serán cuatro meses de espera para la nueva aventura de Mydoria y sus compañeros de clase. Por lo pronto, se sabe que la nueva generación de villanos se están juntando para realizar un ataque.



Pero eso no es todo lo que tiene preparado el anime para el 2019. También a finales del año llegará una nueva película (la segunda en este caso). Recordemos que actualmente ya se puede ver " My Hero Academia: Two Heroes", cinta que fue todo un éxito en Japón.



Actualmente también se rumorea una adaptación live-action desde Hollywood. Pero, por lo pronto, habrá que esperar una confirmación oficial de los encargados del anime.