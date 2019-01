My Hero Academia: los quirks de Izuku midoriya, Deku, y cómo los consiguió

My Hero Academia , una serie de manga ilustrada y escrita por Kōhei Horikoshi, comenzó como un "one-shot", una historieta de un solo capítulo que finalmente tuvo tan buena acogida que se comenzó a publicarse el manga que hoy conocemos en Shōnen Jump, famosa editorial de mangas en Japón.

Por su parte, la cadena JNN comenzó a transmitir el anime del mismo nombre producido por el estudio Bones. Actualmente, ambos productos siguen en publicación y avanzan cada uno a su propio ritmo. La historieta tiene un argumento más avanzado que su versión animada, por lo que es usual encontrar nueva información en la misma que se agregaría en futuros capítulos para el anime.

Una de estas grandes revelaciones se realizó en uno de los últimos tomos del manga, mostrando un secreto que muchos habían teorizado, pero que ahora se confirmaba de parte de la misma editorial. ¡Atención! Podría haber spoilers de My Hero Academia más adelante.

¿Cuántos quirks tiene Deku?

My Hero Academia sabe cómo tomar a sus fans por sorpresa, y esto lo probaron con su último giro argumental. Después de todo, los editores del manga respondieron de manera directa una gran pregunta sobre el poder de Izuku Midoriya y cuánto exactamente tiene que ofrecer el muchacho.

Hace no mucho, Shueisha publicó el último capítulo de My Hero Academia, con una increíble actualización. La historieta en sí comienza cuando Deku inicia una conversación importante. El joven héroe conoce un vestigio del One For All luego de que su quirk se saliera de control, cuando en realidad manifestaba un poder de su predecesor.

Con ese encuentro de uno de los antiguos poseedores del One For All, se revela que Izuku tiene un total de seis quirks que han sido heredados de aquellos que tuvieron el poder antes que él. Todos estos se combinan con el séptimo, que sería el One For All.

"One For All ha crecido descomunalmente gracias a los ocho predecesores que vinieron antes que tú. Así que prepárate, niño, ¡porque estás a punto de conseguir los seis de nuestros poderes!" comentó la misteriosa aparición a Midoriya.

Hasta ahora, no se sabe a ciencia cierta cuáles son estos poderes o cómo se llaman, pero lo cierto es que todo se unifica en el One For All. Si este poder ha tenido 8 usuarios, ¿por qué no es la unión de 8 kirks en lugar de 6?

La respuesta a esta pregunta es bastante simple. Tanto Deku como All Might fueron héroes que heredaron el One For All, pero no tenían otros poderes por sí mismos. Por ello, sus anteriores usuarios son los 6 que faltan para completar todos sus predecesores, que transmitían su quirk personal junto al One For All.

De momento, se ha confirmado que el primer fundador del One For All tenía la capacidad de acumular poderes y transferirlos a otros usuarios. Por esta razón, el One For All se convirtió en un legado que finalmente Izuku heredó.

Los fans también han visto al vestigio de su pasado que mostraba el " Black Whip", un poder que permite amarrara y encerrar a los enemigos con un látigo hecho con energía oscura. Con esto ya dicho, todavía que algún tiempo para que Deku consiga dominar cada uno de esos poderes ocultos, que le serían muy útiles para su pelea contra el mal.