Faltan pocos días para ver el nuevo episodio de My Hero Academia (Boku no Hīrō Akademia). El Capítulo 12 de la Temporada 7 será estrenado este fin de semana pero hay una manera de adelantarse a la trama si sigues este simple truco.

Sabrás que el anime My Hero Academia es la adaptación del manga del mismo nombre creado por Kohei Horikoshi. La obra original aún no concluye así que, cada nuevo episodio de la versión animada, tiene su origen en los capítulos de la historieta.

La última entrega de la Temporada 7 de My Hero Academia titula Light Fades to Rain y adapta parte del capítulo 359 hasta el 362. Podemos intuir que el Capítulo 12, por lo tanto, desarrollaría la historia desde el 362 hasta el 365. Es decir, los títulos “Light Fades to Rain”, “Those Who Defend, Those Who Violate”, “Why We Wield Power” y “No. 4 and No. 5″.

Cómo leer los mangas del Episodio 12 de My Hero Academia - Temporada 7

Aclarado todo lo anterior, solo queda explicarte cómo revisar los episodios del manga. Primero tienes que descargar Manga Plus by SHUEISHA en Google Play o App Store. No olvides que los usuarios del sistema operativo de Google necesitarán de la versión Android 8 para adelante, y lo mismo en iPhone y iPad desde iOS 14 y iPadOS 14 hasta las versiones más actuales.

Una vez instalado, ingresa al aplicativo y dale clic en el botón “Buscar”. Lo encontrarás en el centro de la parte inferior con el diseño de una lupa. Allí teclea “My Hero Academia” y encontrarás tres resultados: My Hero Academia, My Hero Academia Vigilante Illegals y My Hero Academia Vigilante Illegals re-edition. Dale clic al primero.

La aplicación te preguntará si es que quieres leer el manga en idioma español o inglés. Te aconsejamos elegir este último idioma porque en la lengua de Cervantes solo tendrás acceso a los primeros y últimos tres episodios. En cambio, en inglés podrás acceder a los 427 capítulos y contando.

Como el acceso es gratuito, los usuarios tiene ciertas limitaciones. Puedes leer cada episodio una sola vez. En caso de que cierres accidentalmente la página, tendrás que suscribirte a MANGA Plus MAX para una lectura ilimitada de My Hero Academia.

Cómo ver gratis el Episodio 12 de My Hero Academia - Temporada 7

El estreno del Capítulo 12 está programado para el sábado 3 de agosto de 2024 y puedes verlo sin pagar. Crunchyroll ofrece tres planes de pago pero cada uno tiene la posibilidad de acceder a una prueba gratuita de siete días. Puedes activar la promoción haciendo clic en este enlace para elegir tu plan y seleccionar el botón “Comenzar prueba gratuita de 7 días”. Necesitarás crear una cuenta para luego acceder a los beneficios. Recuerda tener una tarjeta bancaria activa y revisar que la renovación automática esté desactivada para que no se haga el cobro al final del periodo de prueba. También puedes esperar a que concluya la temporada para que, dentro de esos siete días, puedas maratonear los episodios y aprovechar el beneficio al máximo.

Horarios de transmisión

España - 11:30 am

México - 3:30 am

Perú / Colombia / Ecuador - 4:30 am

Venezuela / Chile / Bolivia - 5:30 am

Argentina / Brasil - 6:30 am

