"Nanatsu no Taizai" 3x03 EN VIVO ONLINE: ¿cómo y a qué hora ver el capítulo 3 de "Seven Deadly Sins Wrath of the Gods"?

"Nanatsu no Taizai" , también conocido popularmente como "Seven Deadly Sins" en Estados Unidos y "Los Siete Pecados Capitales" en Latinoamérica, regresa a la pantalla chica con el tercer episodio de su temporada 3, a la cuál se le ha llamado "Wrath of the Gods" y se espera que los dioses hagan finalmente su aparición en este conflicto entre las razas de la Tierra.

La anterior temporada culminó con los pecados capitales separándose nuevamente por la supuesta muerte de Meliodas. No obstante, su líder revivió para luchar contra los 'Diez Mandamientos' y logró asesinar sin culpa a Fraudrin. Ahora él y Elizabeth harán todo lo posible para que no vuelva a perder la cabeza frente a su pasado como demonio.

El primer episodio de esta nueva parte comenzó con un pequeño capítulo introductorio. Si bien no fue un "relleno" como tal, solo se estableció el tiempo en el que la temporada comenzaba y la primera misión de Meliodas y sus compañeros: encontrar a Diana y a King.

Durante la segunda parte, se mostró qué estaban haciendo el Rey Hada con la gigante, pero un giro inesperado en sus planes los hará enfrentarse directamente contra los 'Diez Mandamientos' y un viaje al pasado donde descubrirán la verdad detrás de lo que sucedió hace tantos años con los demonios y Meliodas.

¿QUÉ PASARÁ EN "NANATSU NO TAIZAI" 3X03?

Parece ser que la raza de las diosas harán acto de presencia en el nuevo episodio (Foto: 7-Taizai.net)

Como ya se vio en el anterior episodio, King y Diana viajaron al pasado dentro de los cuerpos de Gloxinia y Drole, el anterior Rey Hada y el Rey de los Gigantes. En este trayecto se encontraron con el Meliodas de hace 3000 años, pero eso no fue todo.

Una mujer idéntica a Elizabeth se encontraba junto a él, una de la raza de las Diosas que portaba varias alas blancas y parecía conocerlos desde hace tiempo. Luego de encontrarse, los cuatro fueron rápidamente a un reino cercano, donde otros demonios habían comenzado a destruir todo a su paso.

El capítulo 2 termina con Diana y King estando frente a frente a Calmadios, un demonio parte del clan de los 'Diez Mandamientos' que porta el mandamiento de la fe. En el siguiente episodio se espera que la batalla entre estos tres comience, pero Meliodas y Elizabeth no podrán ayudarlos porque se enfrentan a otros demonios que están causando tal desorden en el reino.

Nuevos personajes entrarán en este episodio (Foto: 7-Taizai.net)

Pero ante todo esto, algunas preguntas permanecen, ¿qué están planeando realmente Gloxinia y Drole? ¿Por qué quieren que King y Diana vean todo lo que sucedió hace tantos años? ¿En realidad quieren terminar con los demonios?

Es muy poco probable que todas las respuestas aparezcan en el próximo capítulo de "Nanatsu no Taizai", aunque por el título del mismo 'Brilla luz' puede que ambos pecados capitales sean ayudados por un poder especial de Elizabeth o Meliodas para vencer a uno de los 'Diez Mandamientos'.

Ahora, esta batalla ya se libró en el manga, específicamente en los capítulos 201, 202 y 203, y no solo King y Diana descubrirán lo poderosos que son Gloxinia y Drole, sino que también sabrán exactamente qué planeaba la raza de las diosas y los ángeles hace tanto tiempo.

TRÁILER DE “NANATSU NO TAIZAI” 3X03

Por el momento no hay un tráiler propiamente dicho para este tercer capítulo de "Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods", tan solo un adelanto con el título 'Brilla luz' donde se muestra a Hawk hablando sobre los niveles de poder de los demonios.

¿CÓMO VER “NANATSU NO TAIZAI” 3X03?

"Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods" estrenará su tercer capítulo en Japón a través de TV Tokyo este miércoles 23 de octubre, a las 5:55 pm (hora local), mientras BS TV Tokyo lo retransmitirá el jueves 24 de octubre a las 00:59 am (hora local).

El horario equivalente en otros países para el estreno oficial del episodio 3 de esta nueva temporada es el siguiente:

Perú, Colombia, México y Ecuador: miércoles 23 de octubre a las 3:55 am

Bolivia y Estados Unidos (este): miércoles 23 de octubre a las 4:55 am

Argentina y Chile: miércoles 23 de octubre a las 5:55 am

España: miércoles 23 de octubre 10:55 am



Por el momento no hay una fecha de estreno de la nueva temporada de "Seven Deadly Sins" fuera de Japón, aunque los derechos de distribución internacional los tiene Netflix.