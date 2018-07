Netflix es la plataforma streaming más importante a nivel mundial debido a qué cuenta con un amplio catálogo de series, películas, documentales, entre otras producciones, que además se renueva cada mes.

Una de las categorías que ofrece el popular servicio streaming es anime, y esta sección puedes encontrar desde clásicos como Dragón Ball , Naruto , Pokemon hasta nuevos lanzamientos originales de Netflix .

Si quieres empezar a explorar esta categoría, pero no sabes por dónde empezar te presentamos una lista con los mejores 20 animes que encontrarás en la plataforma streaming.

1. VIOLET EVERGARDEN

​

La historia se centra alrededor de las llamadas ‘Auto Memory Dolls’ ; muñecas inicialmente creadas por un científico para asistir a su esposa ciega a escribir sus novelas y, luego, rentarlas a personas que necesitan de sus servicios.



Mientras que la función inicial de las Auto Memory Dolls es solo generar las voces a texto, un segundo grupo de personas creó una compañía que renta hermosas y talentosas mujeres quienes, teniendo las mismas funciones que una Auto Memory Doll original, también pueden realizar tareas relacionadas con la milicia o el ejército.

2. FATE/APOCRYPHA

​

Fate/Apocrypha , al igual que Fate/stay night y Fate/Zero, novelas de la misma franquicia, se desarrolla en un mundo paralelo, donde el famoso Santo Grial – la copa usada por Jesucristo en la Última Cena – es alejado de la ciudad Fuyuki tras la Tercera Guerra. Sin embargo, una serie de nuevos eventos marcará el comienzo de una nueva Santa Guerra por el Grial en Trifas.



En esa guerra se enfrentarán dos bandos, la ‘Facción Oscura’, con miebros de Yggdramillennia y la ‘Facción Roja’, con miembros asociados de la Iglesia.

3. NARUTO

​

La historia se centra en Naruto Uzumaki, un pequeño niño que sueña con convertirse en el líder de su aldea, pero el camino no resulta tan fácil. Cuando era bebé encerraron en su interior a un ser malvado que en el pasado destruyó la aldea, por lo que la gente le teme y lo deprecia. La vida de Naruto es muy solitaria, sin embargo, cuando se gradúa de la Academia se integra al Equipo 7, junto con Sasuke Uchiha, Sakura Haruno y su sensei, Kakashi Hatake, quienes cambiarán la vida de Naruto para siempre.



4. A.I.C.O. – INCARNATION

​

La historia se ambienta en Japón, donde en el año 2035 se produce un incidente conocido como ‘Burst’ a causa de un proyecto de investigación fallido. Esto engendra una forma de vida artificial fuera de control llamada ‘Materia’, que se ha extendido por toda la garganta de Kurobe.



Dos años más tarde Aiko Tachibana, de 15 años, que perdió a su familia en el incidente, descubre algo increíble de Yuya Kanzaki, un nuevo estudiante en su escuela. Un secreto se esconde dentro de su cuerpo, y la respuesta al rompecabezas se encuentra en el “Punto Primario”, que fue el centro de la Explosión. Aiko decide infiltrarse en el área restringida por el gobierno, escoltada por un equipo de buzos y con Yuya como su guía.

5. B: THE BEGINNING

​

En un mundo impulsado por la tecnología avanzada, el crimen y la acción se desarrollan en la nación archipelágica de Cremona. Koku, el protagonista. Keith, el investigador legendario de la fuerza real policial RIS. Una misteriosa organización criminal. Una amplia variedad de personajes corre a través de la ciudad mientras es acosado por el asesino en serie, Killer B, y una cadena de crímenes en este drama de suspenso.



6. DEATH NOTE

​

Light Yagami es un estudiante con una perspectiva aburrida de la vida que, por azares del destino, se encuentra un cuaderno negro, llamado Death Note. Éste tiene la capacidad de matar a quien sea, siempre y cuando su nombre sea escrito en el cuaderno. Con esto, Light se plantea eliminar a todos los criminales y crear un mundo sin maldad donde él sea el Dios. Sin embargo, sus planes se verán frustrados por la aparición de L, un famoso detective privado que está dispuesto a atrapar a ‘Kira’, nombre que le han puesto a Light al no saber su identidad. Esto comenzará un juego adictivo de policías y ratones entre Light y L.



7. FULLMETAL ALCHEMIST: BROTHERHOOD



Después de sufrir lesiones físicas, los hermanos Edward y Alphonse luchan contra fuerzas malvadas para recuperar sus cuerpos en esta historia sobrenatural.



8. GHOST IN THE SHELL



En una ciudad asiática futurista, una policía cyborg de alto rango debe perseguir y atrapar a un misterioso hacker que está tomando el control de las mentes computarizadas.



9. ONE PUNCH MAN

​

Saitama es un superhéroe que, gracias a un fuerte entrenamiento, logra convertirse en un poderoso superhéroe que es capaz de derrotar a sus enemigos con un solo golpe. Esto le provoca a Saitama un gran aburrimiento, por lo que siempre trata de encontrar a un rival que iguale su fuerza. Saitama decide entrar a la Asociación de Héroes, para conseguir el reconocimiento de las personas, el cual no recibe por su aspecto, lo que hace que la gente lo vea como un héroe mediocre.



10. KAKEGURUI

​

Yakkaou Academy, una prestigiosa escuela privada. Aquí, en esta academia, los estudiantes se dividen en estratos sociales. De pie por encima de todos los demás está el consejo estudiantil, que gobierna sobre los estudiantes con sus juegos de apuestas.



Es el cielo si ganas, y el infierno si pierdes. Los adeptos a los juegos de azar son la envidia de todos, mientras que los débiles se quedan a sufrir la locura de la academia.

11. TERROR IN RESONANCE



En una realidad alterna donde la ciudad de Tokio sufrió un ataque terrorista que la dejó devastada; los protagonistas son los que causaron el golpe con el propósito de “despertar al mundo”. Llena de destrucción y de análisis interpersonales, este anime de tan sólo 11 episodios llenará de ruido y silencio la mente de quien la vea.



12. AJIN



Un chico descubre que es un Ajin (semihumano) y logra escapar antes de que las autoridades lo sometan a experimentos. Otros Ajin planean la resistencia, el deberá elegir un bando.



13. SWORD ART ONLINE



Es el año 2022 y la humanidad ha completado la transformación de las dimensiones virtuales en realidad. Kirito es un jugador que tendrá que resolver las misteriosas muertes que están teniendo lugar en un popular MMORPG llamado Gun Gale Online.



14. THE SEVEN DEADLY SINS



Un grupo de tiranos tomó el trono. Ahora la princesa deberá buscar a un grupo de caballeros que la ayuden a recuperar el reino.



15. BLUE EXORCIST



Decidido a quitarse la maldición de ser el hijo ilegitimo de Satán, Rin ingresa a la Academia Vera Cruz para convertirse en exorcista, como su mentor.



16. YOUR NAME

​

Mitsuha es una adolescente que anhela vivir en Tokio, alejada de la vida ordinaria de su pequeño pueblo, Itomori. Por otro lado, Taki, es un chico citadino que trabaja en un restaurante, sin embargo, tampoco está satisfecho con su forma de vida. Cuando los dos empiezan a “soñar” que viven la vida del otro, van creando un vínculo que poco a poco irá creciendo. Sin embargo, el destino les pondrá un gran obstáculo a superar si quieren estar juntos.



17. LITTLE WITCH ACADEMIA



Atsuki Kagari es una niña que un día ve el espectáculo de Shiny Chariot, una poderosa bruja. A partir de ese momento, Akko decide que quiere convertirse en una bruja y acude a la Academia Mágica Luna Nova, una prestigiosa escuela en la cual las jóvenes estudian para convertirse en brujas. Sin embargo, el camino de Akko no es fácil, al no proceder de una familia con vínculos con la magia todo se convertirá en un auténtico desafío. Poco a poco Akko, junto con sus amigas, develará los secretos de la magia y se verá envuelta en aventuras mágicas singulares.



18. CASTLEVANIA



Un cazavampiros lucha por salvar una ciudad asediada por el ejército de bestias controladas por Drácula. Serie inspirada en el clásico videojuego.



19. KNIGHTS OF SIDONIA



Un héroe surge para proteger un mundo que a la vez es una nave espacial asediada por unos monstruos alienígenas en esta serie de anime basada en el popular manga.



20. RUROUNI KENSHIN



Un espadachín nómada llega a una escuela de artes marciales en la era Meji, en Japón, en medio de un conflicto que involucra el comercio de opio.



