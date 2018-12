Sabemos que la atención de los estrenos de Netflix sobre anime está sobre Evangelion y Cowboy Bebop; no obstante, no puedes dejar pasar los estrenos de diciembre 2018. La misma plataforma compartió la lista completa a través de sus redes sociales.

Para la primera semana de diciembre hay cuatro nuevas series que podrás seguir capítulo a capítulo: Black Butler, Hero Mask, My Beautiful Girl Mari y Origin: Spirits of the Past. Una semana agitada para los espectadores de Netflix.

Netflix - Estrenos de diciembre 2018 - Animes

01/DIC: Black Butler

03/DIC: Hero Mask

05/DIC: My Beautiful Girl Mari

07/DIC: Origin: Spirits of the Past

13/DIC: K: The Complete Series

14/DIC: Summer Days with Coo

18/DIC: Baki

19/DIC: Summer Wars

21/DIC: Wolf Children

21/DIC: Sirius of the Jaeger

21/DIC: Last Hope: Parte 2

21/DIC: Redline

24/DIC: Hi Score Girl

31/DIC: The Seven Deadly Sins: Prisioners of the Sky

Pero lo mejor llega al final. El conocido anime de carreras Redline traerá todo su impresionante estilo gráfico a la plataforma de series y películas, específicamente el 21 del último mes del año. Pero si pensabas que pasarías año nuevo sin novedades en Netflix , te comentamos que The Seven Deadly Sins: Prisioners of the Sky llegará con mucha más acción de los Pecados Capitales.