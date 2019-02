One Piece | Capítulo 870: El Gear Fourth de Luffy se vio así de espectacular por este motivo [VIDEO]

One Piece está lejos de su final. Recientemente los fans han quedado maravillados por una impresionante animación que no se había visto en años en el anime. Toei Animation quiso que el capítulo 870 sea especial y lo logró gracias a sus animadores.

La empresa siempre ha sido criticada por ahorrar dinero al momento de presentar las animaciones iniciales en los anime. Pasó en Dragon Ball Super. Recordemos que los inicios cuando Goku y Vegeta conocieron a Bills, las animaciones no eran del todo pulidas pero justo al final del Torneo de Poder parece que Toei Animation dejó todo el presupuesto en el Ultra Instinto del protagonista.

Lo mismo ha sucedido con One Piece. Los animes suelen invertir en los famosos Sakuga, una animación realizada por una sola persona especialista en efectos especiales dentro de la obra japonesa. Lamentablemente son muy caros, así que solo suelen duran unos segundos dentro de la acción de las batallas.

Pues para este capítulo de One Piece no solo se contrató uno sino múltiples para darle vida a la gran batalla entre Luffy vs. Katakuri. Como puedes apreciar en el siguiente clip, el trabajo es excepcional. Entre los animadores estuvo Yong-Ce Tu, encargado de varios extractos del Torneo de Poder de Dragon Ball Super.

Es por este motivo que el capítulo mencionado de One Piece fue tan espectacular. También esto hace que veamos animaciones que dejan mucho que desear durante el desarrollo de los animes.