¡One Piece en 'live-action'! Monkey D. Luffy y los demás personajes cobran vida en comercial [VIDEO]

Algunos no reaccionaron de la mejor manera a este ' live-action' de One Piece. Parece una moda actual que los animes tengan sus versión en la vida real, como por ejemplo Pokémon. No obstante, puedes estar tranquilo ya que no se trata de una producción para la pantalla grande.

Los personajes principales del conocido anime se juntaron en un comercial de televisión pero en 'live-action' con el motivo de una promoción por televisión. La empresa de empleos Indeed Japan fue la que estaba detrás de estas imágenes.

Se trata de una campaña de búsqueda de empleos que reclutó a actores como Takumi Saitoh ( Monkey D. Luffy), Hiroyuki Ikeuchi (Roronoa Zoro) y Rika Izumi (Nami), para tomar el lugar de los divertidos personajes del anime One Piece.



Por lo pronto, no hay producciones en camino confirmadas que vayan a llevar el anime al 'live-action'. No obstante, la empresa Universal Studios Japan si ha producido varias obras de teatro basadas en One Piece. ¿Crees que durante el 2019 se anuncia una película de este anime?