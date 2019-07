"One Punch Man": Saitama o Blast, quién es más fuerte y por qué sería el héroe definitivo

Las últimas

[{"id":125536,"title":"\u00a1Conectamos con AKRON! Chivas vs. Tigres EN VIVO se enfrentan por la jornada 2 de la Liga MX 2019","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/chivas-vs-tigres-vivo-directo-ver-transmision-via-tudn-televisa-univision-tv-online-gratis-jornada-2-liga-mx-apertura-2019-mexico-nczd-125536","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/27\/5d3d1a641019d.jpeg"},{"id":125534,"title":"\u00a1Partidazo en La Bombonera! Boca Juniors vs. Hurac\u00e1n debutan en la Superliga Argentina 2019","categoria":"Argentina","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/argentina","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina\/boca-juniors-vs-huracan-vivo-directo-ver-transmision-via-fox-sports-2-tv-publica-tyc-online-gratis-jornada-1-superliga-argentina-2019-bombonera-nczd-125534","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/27\/5d3d186bc6e04.jpeg"},{"id":125420,"title":"Per\u00fa vs. Uruguay: \u00bfc\u00f3mo y d\u00f3nde ver el debut de la Sub 23 en los Juegos Panamericanos Lima 2019?","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/peru-vs-uruguay-fecha-hora-canales-transmision-debut-seleccion-sub-23-juegos-panamericanos-2019-125420","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/26\/5d3bb3c189a4e.jpeg"},{"id":125535,"title":"Chivas vs. Tigres: fecha, horarios y canales del duelo en Guadalajara por el Apertura 2019 de Liga MX","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/chivas-vs-tigres-vivo-online-ver-fecha-horarios-canales-tv-via-tudn-televisa-deportes-directo-jornada-2-torneo-apertura-2019-liga-mx-akron-mexico-125535","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/27\/5d3d147aea751.jpeg"},{"id":125533,"title":"\u00a1Por la Liga \u00c1guila 2019! Atl\u00e9tico Nacional vs. Jaguares de C\u00f3rdoba EN VIVO v\u00eda RCN TV","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/atletico-nacional-vs-jaguares-cordoba-vivo-directo-online-via-rcn-tv-caracol-estadio-municipal-monteria-liga-aguila-2019-nczd-125533","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/27\/5d3d136625f94.jpeg"},{"id":125520,"title":"PS5: \u00bfcu\u00e1nto costar\u00e1 la PlayStation 5? Este ser\u00eda el precio aproximado de la nueva consola de Sony","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/ps5-costara-playstation-5-seria-precio-aproximado-nueva-consola-sony-nnda-nnlt-125520","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/27\/5d3cdaa503e98.jpeg"},{"id":125462,"title":"\u00a1D\u00eda hist\u00f3rico para el Per\u00fa! As\u00ed va la tabla del medallero de los Juegos Panamericanos Lima 2019","categoria":"Full Deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/medallero-juegos-panamericanos-lima-2019-vivo-online-directo-sigue-resultados-competencias-directo-actualizados-peru-mexico-colombia-ecuador-125462","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/27\/5d3cc85b7a5fd.jpeg"},{"id":125522,"title":"Per\u00fa vs. Argentina: debutan, este domingo, en f\u00fatbol femenino por los Juegos Panamericanos 2019","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/peru-vs-argentina-vivo-directo-via-latina-ver-online-movistar-tv-espn-live-tyc-sports-futbol-femenino-fecha-hora-canal-transmision-juegos-panamericanos-lima-2019-video-125522","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/27\/5d3ce62a78a5e.jpeg"},{"id":125532,"title":"\"One Punch Man\": Saitama o Blast, qui\u00e9n es m\u00e1s fuerte y por qu\u00e9 ser\u00eda el h\u00e9roe definitivo","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/one-punch-man-saitama-blast-fuerte-seria-heroe-definitivo-nnda-nnlt-125532","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/27\/5d3d0895419b2.jpeg"},{"id":125526,"title":"\u00a1Con hambre de gloria! Sigue EN VIVO la prueba de Squash por equipos de los Juegos Panamericanos Lima 2019","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/lima-2019-vivo-directo-online-squash-equipos-diego-elias-alonso-escudero-andres-duany-juegos-panamericanos-nczd-125526","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/27\/5d3d0904a78dd.jpeg"},{"id":125531,"title":"\u00a1Con Gabriel Costa! Colo Colo vs. Everton chocan en partidazo por Campeonato Nacional 2019 en el Monumental","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/colo-colo-vs-everton-vivo-directo-ver-gratis-transmision-via-cdf-premium-tv-online-stream-jornada-15-campeonato-nacional-2019-monumental-chile-nczd-125531","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/27\/5d3d06b5746f7.jpeg"},{"id":125418,"title":"Con Leodan Pezo a semifinales: as\u00ed culmin\u00f3 la jornada de BOXEO en Lima 2019 en el Coliseo Miguel Grau del Callao","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/lima-2019-boxeo-vivo-directo-online-movistar-tyc-sports-caracol-coliseo-miguel-grau-callao-juegos-panamericanos-live-sports-events-nczd-125418","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/27\/5d3d02e496d78.jpeg"},{"id":125384,"title":"\u00a1Un punto para cada uno! Am\u00e9rica empat\u00f3 0-0 ante Le\u00f3n por la Liga MX desde el Estadio Azteca","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/america-vs-leon-vivo-online-directo-fox-sports-telemundo-univison-tdn-azteca-tv-fecha-2-apertura-2019-liga-mx-nczd-125384","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/27\/5d3d026b27120.jpeg"},{"id":125530,"title":"\u00a1Partidazo en Ecuador! Barcelona SC vs. Independiente del Valle chocan en el Isidro Romero por la Liga Pro 2019","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/barcelona-sc-vs-independiente-valle-vivo-directo-ver-gratis-transmision-via-gol-tv-online-stream-jornada-19-liga-pro-ecuador-2019-isidro-romero-nczd-125530","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/27\/5d3cfd85c781d.jpeg"},{"id":125429,"title":"\u00a1Conectados en Canad\u00e1! EN VIVO Max Holloway y Frankie Edgar se miden por cintur\u00f3n peso pluma en el UFC 240","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/ufc-vivo-max-holloway-vs-frankie-edgar-vivo-directo-online-via-fox-action-live-ufc-240-rogers-place-canada-nczd-125429","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/26\/5d3bcea0c71d0.jpeg"},{"id":125388,"title":"Cruz Azul vs. Toluca EN VIVO y EN DIRECTO: juegan v\u00eda TUDN con Yotun por el Apertura 2019 de Liga MX","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/cruz-azul-vs-toluca-vivo-online-televisa-univision-tudn-azteca-tv-fecha-2-apertura-liga-mx-2019-estadio-azteca-minuto-minuto-nczd-125388","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/26\/5d3b93b75d0d2.jpeg"},{"id":125368,"title":"Jornada para el olvido: Julissa Diez Canseco perdi\u00f3 el cuarto lugar en Taekwondo Kyurogui en los Juegos Lima 2019","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/lima-2019-taekwondo-julissa-diez-canseco-vivo-directo-online-via-movistar-latina-espn-play-busca-oro-juegos-panamericanos-callao-live-sports-event-nczd-125368","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/27\/5d3cfc2aa20fb.jpeg"},{"id":125529,"title":"\u00a1Desde el Ol\u00edmpico Universitario! Pumas vs. Necaxa se miden por la jornada 2 del Apertura 2019 de Liga MX","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/pumas-vs-necaxa-vivo-directo-ver-gratis-transmision-via-televisa-deportes-tudn-canal-5-tv-online-jornada-2-apertura-2019-liga-mx-olimpico-universitario-mexico-nczd-125529","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/27\/5d3cf93f7663a.jpeg"},{"id":125528,"title":"Se viste de gala: Universitario present\u00f3 nueva indumentaria por su aniversario n\u00famero 95 [FOTOS]","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-cremas-presentaron-nueva-indumentaria-aniversario-numero-95-fotos-125528","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/27\/5d3cf93b74883.jpeg"},{"id":125392,"title":"\u00a1Conectamos con M\u00e9xico! Tijuana vs. Quer\u00e9taro EN VIVO chocan ONLINE por jornada 2 de la Liga MX | v\u00eda TUDN","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/tijuana-vs-queretaro-vivo-online-directo-fox-sports-univision-telemundo-televisa-azteca-tv-fecha-2-apertura-2019-liga-mx-minuto-minuto-nczd-125392","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/26\/5d3bc2d8aedf1.jpeg"},{"id":125371,"title":"Firmaron tablas: River Plate empat\u00f3 1-1 contra Argentinos Juniors por la fecha 1 de la Superliga Argentina","categoria":"Argentina","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/argentina","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina\/river-plate-vs-argentinos-juniors-vivo-diego-armando-maradona-online-transmision-narracion-fox-sports-premium-stream-superliga-argentina-nczd-125371","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/27\/5d3cf5c23b90a.jpeg"},{"id":125525,"title":"\u00a1Nunca los den por muertos! Carrascal anot\u00f3 el 1-1 de River Plate contra Argentinos por la Superliga [VIDEO]","categoria":"Argentina","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/argentina","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina\/river-plate-vs-argentinos-vivo-gol-carrascal-empate-1-1-paternal-superliga-argentina-2019-colombia-video-125525","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/27\/5d3cf2e6296b9.jpeg"},{"id":124981,"title":"Medallero de Lima 2019 en vivo: sigue aqu\u00ed los resultados de hoy en directo","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/medallero-juegos-panamericanos-lima-2019-resultados-vivo-deportes-futbol-voley-atletismo-natacion-competencias-peru-colombia-mexico-argentina-nnda-nnrt-124981","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/24\/5d3872be8f48d.jpeg"},{"id":125523,"title":"\u00a1La sexta medalla! Luis Bardalez gan\u00f3 la de bronce en levantamiento de pesas en Lima 2019","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/lima-2019-vivo-luis-bardalez-gano-medalla-bronce-levantamiento-pesas-juegos-panamericanos-coliseo-mariscal-caceres-nczd-125523","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/27\/5d3ce6a2ad2b5.jpeg"},{"id":125398,"title":"\u00a1Per\u00fa suma tres de oro! As\u00ed marcha el D\u00eda 4 de los Juegos Panamericanos Lima 2019: calendario y resultados EN DIRECTO","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/lima-2019-vivo-online-directo-calendario-resultados-dia-4-competencia-juegos-panamericanos-lima-2019-diego-elias-gladys-tejeda-rugby-squash-maraton-nczd-125398","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/26\/5d3b9561793af.jpeg"},{"id":125380,"title":"Hoy Emelec vs T\u00e9cnico Universitario EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV: chocan por Liga Pro de Ecuador 2019","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/emelec-vs-tecnico-universitario-vivo-online-directo-gol-tv-teleamazonas-directv-liga-pro-ecuador-2019-ambato-minuto-minuto-nczd-125380","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/27\/5d3cb7d7a8b76.jpeg"},{"id":125512,"title":"Con Marko Carrillo: sigue EN VIVO las pruebas de Tiro en Juegos Panamericanos en la Base A\u00e9rea Las Palmas","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/lima-2019-tiro-vivo-marko-carrillo-prueba-pistola-aire-10m-juegos-panamericanos-base-aere-palmas-live-sports-event-nczd-125512","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/27\/5d3ce67c8256d.jpeg"},{"id":125521,"title":"\u00a1Hizo estallar a La Paternal! Batallini anot\u00f3 el 1-0 de Argentinos Juniors contra River Plate [VIDEO]","categoria":"Argentina","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/argentina","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina\/river-plate-vs-argentinos-juniors-vivo-gol-batallini-1-0-millonarios-superliga-argentina-2019-video-125521","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/27\/5d3cde3e39b2e.jpeg"},{"id":125519,"title":"Te quiero a ti, amigo: el pedido de Lionel Messi al Barcelona para reforzar la banda izquierda","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/fc-barcelona-fichajes-lionel-messi-pide-traspaso-tagliafico-nuevo-lateral-zurdo-cule-temporada-altas-rumores-2019-125519","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/27\/5d3cdcaa958c2.jpeg"},{"id":125403,"title":"\u00a1'Pumas' est\u00e1n intratables! Argentina venci\u00f3 a Canad\u00e1 en el Rugby 7 masculino en los Juegos Panamericanos Lima 2019","categoria":"Full Deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/lima-2019-vivo-rugby-7-masculino-argentina-vs-uruguay-vivo-directo-online-juegos-panamericanos-lima-2019-villa-maria-triunfo-live-sports-event-nczd-125403","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/27\/5d3ce23ec1a37.jpeg"},{"id":125518,"title":"\u00a1Tuvo su revancha de Toronto! Diego El\u00edas tras ganar el oro: \"Espero llegar a ser el n\u00famero 1 del mundo\"","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/lima-2019-diego-elias-squash-espero-llegar-numero-1-mundo-juegos-panamericanos-oro-squash-125518","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/27\/5d3cdb2c5bfd2.jpeg"},{"id":125328,"title":"\u00a1Es Oro puro! Diego El\u00edas le gan\u00f3 la final de Squash al colombiano Miguel Rodr\u00edguez en los Juegos Lima 2019","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/juegos-panamericanos-lima-2019-vivo-diego-elias-busca-oro-frente-cesar-salazar-directo-semifinales-squash-online-via-movistar-espn-play-streaming-live-sports-event-minuto-minuto-nczd-125328","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/27\/5d3cdfcd12f67.jpeg"},{"id":125511,"title":"Christhian Pacheco clasific\u00f3 a los Juegos Ol\u00edmpicos Tokio 2020, \u00bfy Gladys Tejeda?","categoria":"Full Deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/lima-2019-christhian-pacheco-clasifico-juegos-olimpicos-tokio-2020-gladys-tejeda-quedo-minuto-125511","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/27\/5d3c9cdf9d627.jpeg"},{"id":125516,"title":"Con bandera peruana: Diego El\u00edas llor\u00f3 tras ganar la medalla de oro en la final de Squash [VIDEO]","categoria":"Full Deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/lima-2019-celebro-diego-elias-ganar-final-squash-singles-juegos-panamericanos-video-125516","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/27\/5d3cd00f55ee0.jpeg"},{"id":125517,"title":"\u00a1Per\u00fa aDorado! as\u00ed fue la emotiva premiaci\u00f3n a Diego El\u00edas tras conseguir el oro en squash [VIDEO]","categoria":"Full Deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/diego-elias-gano-medalla-oro-squash-juegos-panamericanos-2019-premiacion-video-125517","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/27\/5d3cd48c42409.jpeg"},{"id":125515,"title":"Real Madrid solo espera: prensa espa\u00f1ola da por hecho el fichaje de Bale por el Jiangsu Suning de China","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/bale-deja-real-madrid-prensa-espanola-da-hecho-fichaje-gales-jiangsu-suning-china-fichajes-2019-125515","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/27\/5d3cd1f4359e7.jpeg"},{"id":125513,"title":"\u00a1Qu\u00e9 grande! Revive el emotivo \u00faltimo punto de Diego El\u00edas en la final de Squash que le dio el Oro en Lima 2019 [VIDEO]","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/lima-2019-vivo-diego-elias-squash-punto-le-dio-oro-juegos-panamericanos-lima-2019-video-125513","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/27\/5d3ccdf345f9a.jpeg"},{"id":125510,"title":"League of Legends | Teamfight Tactics presenta los cambios tentativos del parche 9.15","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/league-of-legends-teamfight-tactics-parche-9-15-adelanta-cambios-tentativos-125510","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/27\/5d3cca5ac8f08.jpeg"},{"id":125507,"title":"Va con todo: Diego El\u00edas cerr\u00f3 el primer set con superioridad en la final de Squash [VIDEO]","categoria":"Full Deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/lima-2019-diego-elias-cerro-primer-set-superioridad-final-squash-juegos-panamericanos-video-125507","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/27\/5d3cc3798d9c0.jpeg"},{"id":125508,"title":"\u00bfSienta a la dupla mundialista? \u00c1ngel Comizzo mand\u00f3 contundente mensaje para Alberto Rodr\u00edguez y Christian Ramos","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-angel-comizzo-contundente-mensaje-alberto-rodriguez-christian-ramos-125508","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/27\/5d3cc4a19cdbd.jpeg"},{"id":125506,"title":"FIFA 20 | Andrea Pirlo es la primera leyenda confirmada para el videojuego","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/fifa-20-andrea-pirlo-primera-leyenda-confirmada-videojuego-ea-sports-125506","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/27\/5d3cc21f754fa.jpeg"},{"id":125501,"title":"\u00bfPiensa en volver? Zidane lo 'borr\u00f3', Real Madrid lo cedi\u00f3 a Inglaterra y ahora habla de su futuro","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-jesus-vallejo-mensaje-merengues-confirmar-fichaje-wolverhampton-temporada-fichajes-2019-espana-125501","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/27\/5d3cbfef36f33.jpeg"},{"id":125503,"title":"Ni 'Gok\u00fa' le gana: los mejores memes que resaltan la gesta de Gladys Tejeda en los Panamericanos Lima 2019 [FOTOS]","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/gladys-tejeda-oro-juegos-panamericanos-lima-2019-mejores-memes-resaltan-gesta-maraton-fotos-125503","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/27\/5d3cc17b14e00.jpeg"},{"id":125504,"title":"\u00a1Toda la habilidad! Diego El\u00edas mostr\u00f3 un gran comienzo en la final de Squash por los Juegos Lima 2019 [VIDEO]","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/lima-2019-diego-elias-squash-gran-comienzo-peruano-final-oro-juegos-panamericanos-video-125504","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/27\/5d3cbed18271c.jpeg"},{"id":125502,"title":"Fortnite World Cup | 'Aqua' y 'Nyhrox' se convierten en los primeros campeones de la modalidad de d\u00faos","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/fortnite-world-cup-aqua-nyhrox-convierten-primeros-campeones-modalidad-duos-esports-125502","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/27\/5d3cbce376ec1.jpeg"},{"id":125499,"title":"\u00bfEn d\u00f3nde juegan los futbolistas que representaron por \u00fanica vez a Per\u00fa en los Juegos Panamericanos? [FOTOS]","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/alianza-universitario-cristal-juegan-futbolistas-representaron-unica-vez-peru-juegos-panamericanos-125499","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/27\/5d3cbce7bd307.jpeg"},{"id":125496,"title":"La pesadilla peruana: \u00bfel VAR ser\u00e1 utilizado en los Juegos Panamericanos 2019?","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-var-sera-utilizado-futbol-juegos-panamericanos-2019-125496","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/27\/5d3cb683d0e80.jpeg"}]