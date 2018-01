Capybara Games , el estudio de videojuegos responsables de Super Time Force, Might and Magic: Clash of Heroes y Below, anuncia un nuevo proyecto luego de cuatro largos años junto a Cartoon Network: se trata de un juego para la PS4 basado en OK K.O.! Let’s Be Heroes.



​En este caso, el nombre será OK K.O.! Let’s Play Heroes y, por lo que mostró la misma PlayStation en su página oficial, será un juego con la misma estética que el dibujo animado a modo de beat-’em-up, donde controlarás a los protagonistas para vencer a sus enemigos mientras pasan de nivel.

Además, fue el mismo productor ejecutivo quien confirmó que tendría una parte de RPG, similar a la serie, donde podrás construir poderosos personajes para que te ayuden en las misiones conforme avances. Cada jugador tendrá sus propios movimientos especiales y con ellos podrás generar increíbles combos de batalla.



"La idea básica del juego vino de algunas llamadas por hangouts sobre los juegos que amamos", comenta Jones-Quartey, el productor de la serie."Luego de eso, invitamos a Capybara Games a la conversación para ver el proceso de animación y comenzamos a trabajar colaborando con ellos para crear este increíble juego".

OK K.O.! Let’s Play Heroes se lanzará exclusivamente para la consola de última generación de PlayStation , la PS4 y PS4 Pro, el 23 de enero de este año 2018. Por lo visto en el trailer, va a ser una de las mejores entregas de este año para los amantes de los dibujos animados.