El Mundial de Rusia 2018 ha sido uno de los eventos más grandes del deporte en los últimos años. Las 32 selecciones participantes no llegaron solas, ya que miles de fans de todos los países llegaron para celebrar con ellos sus derrotas y sus victorias.

Más allá de la competitividad dentro de la cancha, los fanáticos demostraron que también están para pasarla bien con aquellos que comparten su pasión, no necesariamente el fútbol . Este es el caso de un ciudadano de Senegal que publicó un video que se hizo rápidamente viral en las redes sociales.

Después del partido Japón vs. Senegal , donde ambos quedaron 2-2, John Sulo, ciudadano de Senegal que fue a apoyar a su selección, reprodujo una de sus canciones favoritas: ' We Are ' de One Piece . Junto a él, un grupo de Japoneses se unieron con él para cantar a viva voz la canción:

Meilleure moment de la journée : chanter la musique de One Piece avec les Japonais après le match 🇸🇳🇷🇺🇯🇵 pic.twitter.com/IbQIqOJoVN — Sulo (@JohnSulo) 24 de junio de 2018

El resultado fue la muestra de que, no importa de donde seas o donde estés, tus aficiones te pueden juntar con personas increíbles para pasar momentos innolvidables. En este caso, John utilizó el anime de One Piece para acercarse a los japoneses, que muy gustosamente mostraron por qué en Japón ese anime es tan popular. La energía del video es contagiante.



Aquí el Opening 10 de One Piece - We Are: