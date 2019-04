Seven Deadly Sins, temporada 3: fecha de estreno de Wrath of the Gods, tráiler, plot y qué pasará en el nuevo arco

Meliodas y los demás pecados capitales vuelven a la pantalla chica después de estrenada su segunda temporada del anime. "Wrath of the Gods" es el título oficial que tendrá la siguiente saga y augura lo peor para los héroes menos esperados de Liones.



El último episodio se tituló "¡Mientras estés aquí!" y se emitió el pasado 30 de junio de 2018. Ahora, parece que luego de poco más de medio año de trabajo, el Studio DEEN está listo para presentar la nueva temporada del anime.

A través de su Twitter oficial, el anime confirmó su fecha de estreno así como nueva información de lo que sucedería en los próximos episodios con Meliodas y los demás pecados capitales en su camino a la redención.

Historia de "Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods"

La continuación del proyecto de animación basado en el manga fantástico de Nakaba Suzuki se encuentra envuelto en misterio. Muy poco se sabe sobre los próximos episodios de los "Siete Pecados Capitales" más allá del nombre oficial de su próximo arco.

En el Twitter oficial del anime, se ha publicado que será en esta nueva tanda que el show llegará a un clímax. Además de su lucha contra los Diez Mandamientos, el destino de Meliodas y Elizabeth junto al secreto del mundo será finalmente revelado.

Algunos seguidores creen, por el título de la nueva saga, que los Dioses finalmente harán aparición en este gran conflicto entre los Diez Mandamientos y los Siete Pecados Capitales. Lo que nadie está seguro todavía, es qué tan poderosos serán, de qué lado serán o si buscarán la paz o la guerra.

Tráiler de "Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods"

De momento, el Estudio DEEN no ha publicado ningún tipo de avance a modo de video. En YouTube y otras plataformas se han compartido metrajes de la supuesta tercera temporada, aunque en realidad estos tráilers son hechos por fanáticos del anime.

Personajes y actores de voz de "Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods"

Meliodas - Yuki Kaji

Elizabeth - Sora Amamiya

Hock - Misaki Kuno

Diane - Aoi Yuuki

Ban - Tatsuhisa Suzuki

King - Jun Fukuyama

Gowther - Yuhei Takagi

Merlin - Maaya Sakamoto

Escanor - Tomokazu Sugita

Equipo creativo de "Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods"

Director: Susumu Nishizawa (Dirigió Hikaru no Go, Reikenzan: Eichi e no Shikaku)

Composición de la serie: Rintaro Ikeda (Escritor de Poco's Udon World)

Diseño de personajes: Rie Nishino (Director de animación de Kakegurui OP)

Música: Hiroyuki Sawano, KOHTA YAMAMOTO, Takashi Wada

Estudio de animación: Studio Deen (KonoSuba: God’s Blessing on this Wonderful World!)

Producción: Comité de producción de "The Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods"

Fecha de estreno de "Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods"

Cuando se anunció la realización de "Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods", se reportó que el nuevo arco debutaría este mismo 2019, probablemente en los últimos meses del año. La fecha de estreno exacta aún es un misterio, aunque se especula que llegue en agosto de 2019.