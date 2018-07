La Legión de Reconocimiento volverá en la tercera temporada de Shingeki no Kyojin ( Attack on Titan ). En este estreno se conocerá mucho más acerca del origen de los titanes y su relación con Eren . Desde el 17 de junio del 2017 los fans andan esperando este estreno.

A través de Twitter , el miembro del grupo X Japán, Yoshiki, compartió un adelanto del tema musical principal . Se titula Red Swan y difiere considerablemente con respecto al resto de ' openings ' que llegaron con las dos primeras temporadas.

Al parecer, esta tercera temporada abarcará los sucesos de los volúmenes 13 y 22 del manga . Gracias a esta información, el tráiler y las nuevas imágenes promocionales, podemos decir que la historia se centrará en Levi , mientras Eren y su equipo intenta llegar al sótano de su casa.

Skingeki no Kyojin ( Attack on Titan ) se estrenará el 23 de julio de este año a la 1:35 a.m. hora de Japón . Será emitido por la televisora NHK , mientras que América Latina tendrá que esperar un par de horas por lo menos para que se subtitule al español.