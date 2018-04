Rápidamente Shingeki no Kyojin ( Attack on Titan) se convirtió en uno de los animes más populares del mundo. Su apartado estético, junto con su complicada historia ha cautivado a millones de fans. El 17 de junio finalizó la segunda temporada y desde entonces se esperaba datos de su continuación.

En estos días, se estrenó el tráiler de la tercera temporada de Shingeki no Kyojin. El anime continuará la historia de Eren Jaeger y el descubrimiento de su poder como titan luego de que haya caído la Muralla Maria y toda la humanidad esté en riesgo.

Shingeki no Kyojin Shingeki no Kyojin: la reacción de los fans frente el tráiler de la tercera temporada | Attack on Titan (Foto: Tokyo MX)

Por si no has visto las temporadas pasadas o nunca te has aventurado a leer el manga recomendamos parar de leer, vienen spoilers. Hasta el momento Eren Jaeger no conoce el verdadero origen de los titanes y la humanidad, se ha tenido que enfrentar a Reiner Braun y Bertolt Hoover en sus versiones gigantes para defender a los habitantes de las murallas.

Justo al final de la segunda temporada, Shingeki no Kyojin presenta a un personaje crucial en la historia: El Titan Bestia. Al parecer conoce a Eren y realmente está muy relacionado con él. En la continuación de la historia se conocerá más acerca de la naturaleza de estas criaturas.