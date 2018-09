Shingeki no Kyojin , más conocido como Attack on Titan en latino américa, está estrenando cada semana un nuevo capítulo de la temporada 3, que mantiene a todos los fans en espera por conocer finalmente la verdadera relación entre los Titanes y la Humanidad.



En el episodio anterior, las Tropas de Reconocimiento emprendió una arriesgada operación de rescate para rescatar a Eren. El plan de Rod Reiss era que Historia lo devore para obtener el poder de los Titanes que se esconden dentro de él.

En el avance del nuevo episodio, vemos como el padre de Historia toma una decisión desesperada convirtiéndose él en Titan, luego de que su hija haya liberado a Eren. Ahora por fin conoceremos el final de este enfrentamiento junto al resultado de la pelea entre las Tropas de Reconocimiento y los soldados de Kenny.

VER SHINGEKI NO KYOJIN CAPÍTULO 8 TEMPORADA 3 ONLINE POR YOUTUBE:



AVANCE DEL CAPÍTULO 8 DE ATTACK ON TITAN

En el manga de Shingeki no Kyojin , ya se reveló toda la información del pasado de la humanidad, lo que hizo el padre de Eren y muchas muertes importantes más que aún faltan venir en el anime. No se pierdan cada domingo un nuevo episodio de Attack on Titan, temporada 3.