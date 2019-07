Weathering With You ya generó un 30% más de ingreso que Your Name en su fecha de estreno

Wathering With You , la nueva película de Makoto Shinkai, director de tras la imponente de " Your Name", se estrenó durante la pasada semana en 359 cines japoneses distintos para acabar logrando unas cifras excepcionales.



De este modo, en tan solo sus primeros tres días de disponibilidad ha logrado superar la barrera de los 15 millones de dólares generados, un dato que le ha servido para arrancar de forma bastante más destacable que la mencionada anterior producción del director.



De este modo, según ANN , observamos que el dinero generado por “Weathering With You”, el cual llega de la venta de 1.159.020 entradas, le ha permitido superar en un 28.6% a los ingresos obtenidos del que fuera el estreno de “Your Name”.



Dicha película, en su momento, se plantó con un total de 12.51 millones de dólares, un dato que en aquel entonces fuera también muy positivo. No obstante, parece ser que desde su último gran éxito la base de seguidores del director ha aumentado de manera notable, y ahora solo queda ver si esta estela de éxito se expande de igual forma a nivel internacional.



A continuación te dejamos el tráiler de la cinta subtitulado a ingles (muy pronto en español).

Parece ser que a pesar de los habituales problemas en los plazos de producción que acompañan a los trabajo de Shinkai, Weathering With You ha conseguido que su primera muestra a nivel mundial sea una de gran éxito.



Asimismo, a pesar de que anteriormente se confirmó que la cinta se vería distribuida también en territorios tales que Estados Unidos y Europa, lo cierto es que por el momento no tenemos otra alternativa que esperar a que ofrezca novedades en futuras ocasiones.