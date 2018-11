Avengers 4: te contamos qué hacía Nick Fury antes de llamar a Capitana Marvel en 'Infinity War'

' Marvel’s Captain Marvel Prelude' es una nueva historieta en la que se revela la actividad de Nick Fury y Maria Hill en los eventos previos al final de "Avengers: Infinity War " y la llamada a Capitana Marvel para su futura aparición en Avengers 4.



Cabe precisar que ' Marvel’s Captain Marvel Prelude' no revela detalle alguno de Carol Danvers, ya que está ubicado en el vacío entre las películas del UCM. Esto hace que el cómic no sea imprescindible para el desarrollo de la historia, pero sí explica algunas cosas interesantes.



La historia empieza en la parte final de " Avengers: la era de Ultrón", cuando Sokovia está "volando" y los Vengadores -con ayuda de SHIELD- rescatan a la población civil.



De ahí se pasan a “ Capitán América: Civil War”. Maria Hill y Nick Fury coinciden en desaparecer. Ella precisa que mejor es no conocer a los superhéroes, porque "solo te decepcionarán". A esto Fury responde "No todos ellos".



Hill pregunta: "¿Tienes a uno al que todavía no has llamado? Podría ser útil tener un plan de reserva en caso de que surja lo peor". Fury agrega: "Nah, si hacemos nuestro trabajo bien, nunca estaremos en la situación de tener que llamarla”.



Luego hay un salto hasta Siria, donde Capitán América, Viuda Negra y Halcón tienen un cargamento nuclear con tecnología Chitauri. Fury se topa con Capitán América para hablarle de que en algún momento los Vengadores tendrán la urgencia de reunirse. El Capi explica que le dejó a Iron Man una forma de comunicarse en casos de emergencia.



Hill, por su parte, anda con Tony Stark para decirle que la incomunicación con Capitán América no puede seguir así por más tiempo. Stark se niega a colaborar.



Ahora hay un último salto hasta la escena postcréditos de “ Avengers: Infinity War” en la que aparecen Nick y Maria. Aquí ya no se muestra nada nuevo de lo que sale en la cinta.