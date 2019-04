One Punch Man 2x03: tráiler, qué pasará, historia y todo sobre el episodio 3 de la temporada 2

Las últimas

[{"id":112054,"title":"Bad Bunny le rinde homenaje a Daddy Yankee y \u00e9l responde con emotivo mensaje | FOTOS","categoria":"Off Side","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/off-side","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/off-side\/instagram-bad-bunny-le-rinde-homenaje-daddy-yankee-responde-emotivo-mensaje-fotos-nndc-112054","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/19\/5cba8bf3a5526.jpeg"},{"id":112053,"title":"Actor de \"El Conjuro\" env\u00eda conmovedor mensaje por muerte de Lorraine Warren","categoria":"Off Side","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/off-side","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/off-side\/actor-conjuro-envia-conmovedor-mensaje-muerte-lorraine-warren-nndc-112053","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/19\/5cba8b599687a.jpeg"},{"id":112050,"title":"Melgar vs. Alianza Universidad EN VIVO por la Liga 1 desde el Monumental de la UNSA | V\u00cdA GOLPERU","categoria":"Descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/melgar-vs-alianza-universidad-vivo-liga-1-via-gol-peru-monumental-unsa-nndc-112050","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/19\/5cba8177bd223.jpeg"},{"id":111910,"title":"Monterrey venci\u00f3 a Veracruz en el 'Pirata' Fuente por la fecha 15 del Clausura Liga MX 2019","categoria":"M\u00e9xico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/monterrey-vs-veracruz-vivo-directo-ver-transmision-via-sky-hd-tv-online-jornada-15-clausura-2019-liga-mx-mexico-nndc-111910","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/19\/5cba87a0188a0.jpeg"},{"id":112040,"title":"Alianza Lima vs. Pirata EN VIVO: chocan por la fecha 10 del Torneo Apertura en Olmos","categoria":"Descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-pirata-vivo-online-directo-gratis-via-golperu-fecha-10-torneo-apertura-liga-1-movistar-2019-112040","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/19\/5cba89360388b.jpeg"},{"id":112049,"title":"Chivas vs. Puebla por la Liga MX v\u00eda Azteca Deportes: partidazo desde el estadio AKRON","categoria":"M\u00e9xico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/chivas-vs-puebla-vivo-liga-mx-via-azteca-deportes-estadio-akron-online-televisa-online-univision-clausura-2019-nndc-112049","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/19\/5cba84d61cc2a.jpeg"},{"id":112051,"title":"One Punch Man 2x03: tr\u00e1iler, qu\u00e9 pasar\u00e1, historia y todo sobre el episodio 3 de la temporada 2","categoria":"Comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/one-punch-man-2x03-trailer-sinopsis-pasara-episodio-3-temporada-2-ficha-tv-nnda-nnlt-112051","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/19\/5cba8193622a3.jpeg"},{"id":112045,"title":"Prensa brasile\u00f1a genera expectativa ante la posibilidad de que Paolo Guerrero juegue ante Alianza Lima","categoria":"F\u00fatbol Peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/alianza-lima-vs-internacional-prensa-brasilena-genera-expectativa-posible-llegada-paolo-guerrero-lima-112045","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/16\/5cb6693ed0726.jpeg"},{"id":112048,"title":"Adele se divorcia de su esposo Simon Konecki","categoria":"Off Side","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/off-side","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/off-side\/adele-cantante-divorcia-esposo-simon-konecki-nndc-112048","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/19\/5cba80481b58f.png"},{"id":112047,"title":"\"John Wick 3\": spot para la televisi\u00f3n conmueve a todos los fan\u00e1ticos","categoria":"Off Side","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/off-side","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/off-side\/john-wick-3-spot-television-conmueve-fanaticos-nndc-112047","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/19\/5cba7ec87b5d7.png"},{"id":111894,"title":"Tijuana vs Lobos BUAP EN VIVO chocan en el Caliente por fecha 15 del Clausura 2019 Liga MX","categoria":"M\u00e9xico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/tijuana-vs-lobos-buap-vivo-directo-ver-transmision-via-fox-sports-2-tv-online-jornada-15-clausura-2019-liga-mx-mexico-nndc-111894","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/19\/5cba0cd914132.jpeg"},{"id":112043,"title":"Paga 'capricho': Guardiola se adelanta al Madrid, Barza y Juventus por el fichaje de Joao F\u00e9lix","categoria":"Resto del Mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/fichajes-2019-joao-felix-manchester-city-pagara-clausula-120-millones-euros-112043","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/19\/5cba78d8855c2.jpeg"},{"id":112044,"title":"\u201cGame of Thrones\u201d: \u00bfC\u00f3mo se prepara HBO para hacerle frente al final de la exitosa serie?","categoria":"Off Side","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/off-side","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/off-side\/game-of-thrones-prepara-hbo-hacerle-frente-final-exitosa-serie-nndc-112044","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/19\/5cba796c52ce3.jpeg"},{"id":112036,"title":"Tigres vs. Morelia v\u00eda ESPN: se miden en Nuevo Le\u00f3n por la fecha 15 del Clausura 2019 Liga MX","categoria":"M\u00e9xico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/tigres-vs-morelia-vivo-espn-liga-mx-directo-tv-azteca-clausura-2019-online-nuevo-leon-nndc-112036","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/19\/5cba6db5abcd4.jpeg"},{"id":112029,"title":"Ayacucho FC vs. Cantolao: chocan este s\u00e1bado por la fecha 10 del Torneo Apertura en la Liga 1","categoria":"Descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/ayacucho-fc-vs-cantolao-vivo-liga-1-via-golperu-fecha-10-torneo-apertura-ciudad-cumana-nndc-112029","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/19\/5cba5bbde19b8.jpeg"},{"id":112035,"title":"Rafael Nadal vs. Fabio Fognini: juegan por las semifinales del Masters 1000 de Montecarlo","categoria":"Tenis","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/tenis","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/tenis\/rafael-nadal-vs-fabio-fognini-vivo-semifinales-masters-montecarlo-via-espn-nndc-112035","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/19\/5cba6c99261db.jpeg"},{"id":112038,"title":"Attack on Titan, final: Hajime Isayama revel\u00f3 cu\u00e1ndo ser\u00eda el final de su manga","categoria":"Anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/attack-on-titan-final-manga-fecha-capitulo-nnda-nnlt-112038","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/19\/5cba68ea6c31e.jpeg"},{"id":112011,"title":"Juventus vs Fiorentina v\u00eda ESPN 2 y Rai: chocan con Cristiano Ronaldo por la Serie A","categoria":"Italia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia\/juventus-vs-fiorentina-vivo-espn2-serie-online-rai-directo-fecha-33-turin-2019-nndc-112011","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/19\/5cba6a832c771.jpeg"},{"id":112027,"title":"\u00a1Por todo lo alto! Peruano Felipe Franco Belmont registr\u00f3 r\u00e9cord mundial en esqu\u00ed acu\u00e1tico [VIDEO]","categoria":"Otros deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/peruano-felipe-franco-belmont-registro-record-mundial-esqui-acuatico-nndc-112027","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/19\/5cba57e2d5561.jpeg"},{"id":112037,"title":"Natti Natasha confes\u00f3 que est\u00e1 soltera y dijo c\u00f3mo ser\u00eda su pareja ideal | FOTOS Y VIDEO","categoria":"Off Side","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/off-side","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/off-side\/natti-natasha-confeso-soltera-dijo-seria-pareja-ideal-fotos-video-nndc-112037","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/19\/5cba67fea1b2f.jpeg"},{"id":112030,"title":"\u00bfHabr\u00e1 alg\u00fan peruano? Los jugadores que podr\u00edan ganar el Bal\u00f3n de Oro en la era post Messi y CR7 [FOTOS]","categoria":"Resto del Mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/balon-oro-futuro-vinicius-junior-mbappe-otros-jugadores-ganar-premio-mejor-futbolista-fotos-112030","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/19\/5cba60791e023.jpeg"},{"id":112034,"title":"\u00bfDua Lipa siente un descontrolado amor por las vacas?","categoria":"Off Side","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/off-side","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/off-side\/instagram-dua-lipa-vacas-traje-fans-ig-viral-celebs-celebridades-fotos-nnda-nnrt-112034","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/19\/5cba6091400a5.jpeg"},{"id":112033,"title":"Jonas Brothers recuerdan presentaci\u00f3n en \"Saturday Night Live\" del 2009","categoria":"Off Side","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/off-side","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/off-side\/instagram-jonas-brothers-recuerdan-presentacion-saturday-night-live-2009-nndc-112033","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/19\/5cba5fd3b95bd.png"},{"id":112032,"title":"Will Smith comparte fotograf\u00edas de su visita a M\u00e9xico | FOTOS","categoria":"Off Side","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/off-side","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/off-side\/instagram-will-smith-comparte-fotografias-visita-mexico-fotos-nndc-112032","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/19\/5cba5e9163717.jpeg"},{"id":112031,"title":"Roman Polanski demanda a la Academia y pide su restituci\u00f3n","categoria":"Off Side","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/off-side","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/off-side\/roman-polanski-cineasta-demanda-academia-pide-restituido-nndc-112031","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/19\/5cba5e4da6037.png"}]