Rick Grimes ya dijo adiós a la serie The Walking Dead. ¿Qué sorpresas podemos esperar para el Capítulo 6 de la Temporada 9 del apocalipsis zombie? "Who Are You Now?" sin duda aclarará un poco más las cosas sobre el legado Grimes en la trama de AMC.



Para tener una pista de "Who Are You Now?" de The Walking Dead, veamos la sinopsis oficial: "los sobrevivientes encuentran caras poco familiares fuera de la seguridad de los muros de la comunidad y deben decidir si se puede o no confiar en ellos".



"The Walking Dead" 9x06 | "Who Are You Now?": HORA Y CANAL

Estados Unidos: 9:00 p.m. (hora del este), 8:00 p.m. (central)

México: 8:30 p.m.

Colombia: 9:30 p.m.

Ecuador: 9:30 p.m.

Perú: 9:30 p.m.

Argentina: 11:30 p.m.

Chile: 11:30 p.m.

España: 11:30 p.m.



VER ONLINE



Puedes ver el estreno de The Walking Dead en el canal Fox Premium Series para Latinoamérica, que lo transmite en simultáneo con Estados Unidos. También estará disponible en la app Fox Play.