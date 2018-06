La serie televisiva The Walking Dead , basada en el cómic homónimo de Robert Kirkman , hará un salto en el tiempo para la novena temporada.



El rumor fue confirmado por Angela Lang , la nueva realizadora de The Walking Dead tras la sustitución de Scott M. Gimple .



La especulación se originó a partir de una publicación de la cuenta de The Walking Dead en Instagram , en el que se leía: "¡Bienvenido a la temporada 9! Tenemos un gran año por delante y un nuevo comienzo" . La publicación fue posteriormente eliminada de la red.



Los fans comentaron que ese detalle hacía referencia a la continuación en el cómic dos años después de concluida la guerra entre Rick y Negan .



“Estamos jugando con el tiempo en esta temporada, así que vamos a avanzar en la historia” , señaló Lang en el panel que recoge de The Hollywood Reporter en su sitio.



La nueva temporada se centrará en las relaciones de los personajes principales, al igual que en las historias de los personajes secundarios.

Vea también Microsoft no llevará la realidad virtual a la Xbox One X