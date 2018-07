The Walking Dead: "Here's Negan", el nuevo juego de mesa de la serie

Los seguidores de The Walking Dead , serie basada en el cómic de Robert Kirkman , pueden expandir su afición a la franquicia comprando un nuevo juego de mesa llamando "Here's Negan" .



El juego desarrollado por Mantic Games sitúa a cinco jugadores en los papeles de los tenientes de Negan , el villano de The Walking Dead , mientras que eliminan Walkers de Sanctuary .



"Here's Negan" es un juego competitivo y colaborativo en el que los jugadores tendrán que completar 12 escenarios prefabricados para obtener el favor de Negan .



El reto es asegurarse de que Negan , una pieza que no es controlada por ningún jugador, siga un camino específico hacia la salida mientras ganas puntos matando zombies.



Here's Negan se lanzará este noviembre. Puedes preordenarlo en este enlace .

