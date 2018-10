El actor Scott Wilson, quien hizo de Hershel en las primeras temporadas de The Walking Dead , falleció a los 76 años en Los Ángeles, Estados Unidos.



"Con pesar puedo confirmar que mi amigo y cliente Scott Wilson ha fallecido en su casa en Los Ángeles hace unas horas a causa de complicaciones con su Leucemia. Scott fue una de las personas más especiales, inspiradoras y realmente queridas. Su increíble legado vivirá a través de sus actuaciones atemporales. Será profundamente añorado por su mujer, familia y amigos", declaró el agente de Wilson a IGN.



Por su parte, la cuenta oficial de The Walking Dead compartió su pésame en Twitter. "Estamos muy tristes por tener que decir que Scott Wilson, el increíble actor que interpretó a Hershel en The Walking Dead, ha fallecido a la edad de 76 años. Nuestro pésame a su familia y amigos. Descansa en el paraíso, Scott. Te queremos".



El personaje de Wilson, Hershel Greene, estuvo presente en The Walking Dead las temporadas 2, 3 y 4. Los productores de la serie habían anunciado en la Comic-Con de Nueva York que Hershel volvería en la novena temporada, pero se desconoce si las escenas ya fueron grabadas.