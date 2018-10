Falta poco para el estreno de la Temporada 9 de The Walking Dead en Estados Unidos y Latinoamérica. Como ya los seguidores de la serie sabrán, el actor Andrew Lincoln (Rick Grimes) dirá adiós a su personaje y reveló en la Comic-Con cómo será esta despedida.



Aquí la información que el actor de The Walking Dead dijo sobre su participación en el último día de rodaje. "Mi último día fue increíble, pero también fue una despedida muy emotiva, tiré el set sobre el cámara A, Deke. Estamos muy inspirado y empecé a desmontar el set - fue culpa de Norman, me animó a hacerlo y me abofeteo, empecé a tirar el set, cayó sobre Deke y lo tumbó". Recuerdo eso, y... hacer la última escena en la que yo me río un poco, lo cual no es habitual en mi personaje, entonces empecé a notar que me hacían cosquillas en un pie y luego en el otro. Eran Nortman Reedus y Greg Nicotero, quien se supone que debía estar dirigiendo. Funcionó, me reí... me gusta pensar que soy un actor serio, de método y acabé como un idiota".



Cabe precisar que habrán reapariciones en la serie tras la salida de Lincoln. La showrunner Angela Kang confirmó el regreso de algunos actores de pasadas temporadas como Jon Bernthal, Sonequa Martin-Green y Scott Wilson.