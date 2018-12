La otra mitad de la Temporada 9 de The Walking Dead tiene a todos con la expectativa con un cambio en la trama. Sucede que el actor Tom Payne, quien hace de Jesus, habló sobre la posibilidad de un personaje inmune al virus zombi.



" Es infinitamente interesante. Es algo que ya se ha mencionado anteriormente, incluso se llegó a pensar que Rick era inmune. Yo personalmente no había pensado en ello, pero creo que sería genial que la hija de Rick, Judith Grimes fuera inmune al virus. Sería genial ver cómo tras una mordedura continúa tan campante", señaló el actor.



NUEVO TRÁILER DE THE WALKING DEAD

El regreso de la Temporada 9 de The Walking Dead se hace sonar en Internet. La producción de AMC estrenó el avance de la segunda mitad de la temporada.



El nuevo avance de The Walking Dead muestra por primera vez a la líder de los Susurradores, Alpha (Samantha Morton), junto a Beta (Ryan Hurst). También se aprecia el regreso de Negan al Santuario.



La segunda parte de la novena temporada de The Walking Dead se estrenará el domingo 10 de febrero a las 21:00 en Estados Unidos a través de AMC y en América Latina por Fox Premium.



Las 8 temporadas y media anteriores de 123 episodios se encuentran disponibles en la App de FOX para suscriptores de FOX Premium y del paquete FOX+.