El actor Andrew Lincoln se despidió de su personaje Rick Grimes en 'What Comes After', el Capítulo 5 de la Temporada 9 de The Walking Dead. ¿Pero qué tan definitivo es su despedida de la serie de zombies?



ALERTA DE SPOILER



Sucede que The Walking Dead tiene planes de expandir su universo con nuevas producciones audiovisuales. Ya hemos sido testigo de esto con 'Fear The Walking Dead' y especialmente porque Grimes no ha muerto del todo en la ficción de la serie.



Sucede que Rick no ha muerto. Tras destruir el puente que conectaba a una horda de zombies con las comunidades de sobrevivientes, Rick quedó varado en un río hasta ser rescatado por Jadis (Pollyanna McIntosh), quien lo sube a un helicóptero para salvarlo.



Scott M. Gimple, director de contenido de "The Walking Dead", reveló que la historia de Rick se extenderá en las películas exclusivas que AMC proyecta estrenar en un futuro no tan lejano.



"Son varias las películas que pensamos hacer con AMC Studios para AMC", reveló Gimple. "La historia comenzará con todo lo sucedido después del último episodio donde Rick aparece en la serie".



Se desconoce la fecha de estreno de estas películas de The Walking Dead. Al menos, podemos estar tranquilos con que Rick estará en buenas manos.