The Walking Dead Temporada 9 Episodio 1: fecha, hora y canal donde ver el estreno de la serie de zombis

La larga espera está llegando a su fin. La Temporada 9 de The Walking Dead empieza este fin de semana. Los seguidores de Rick Grimes y compañía están a la espera de cómo seguirá la trama y qué aspectos tendrán en cuenta para el futuro de la serie sin uno de sus personajes centrales.



El actor Andrew Lincoln, quien interpreta a Rick Grimes, anunció su salida de la serie en esta novena temporada de The Walking Dead. Aún se desconocen aspectos de su muerte o simple desaparición de la serie. Hay que tener en cuenta que este personaje está desde el inicio de la serie.



La Temporada 9 situará a los sobrevivientes un año y medio después del final de la guerra contra Negan. La salida de Rick hará que otros personajes tomen protagonismo.



"Vamos a ver a nuestras mujeres progresar. Vamos a mostrar muchas historias sobre liderazgo con Maggie, Michonne y Carol", adelantó la showrunner Angela Kang.



Aquí la lista de canales y horarios de emisión de The Walking Dead.

ESTRENO | The Walking Dead - Episodio 1 | Temporada 9 | Hora y canal

Estados Unidos



Canal: AMC

Fecha: domingo 7 de octubre



Horarios

EE.UU. (hora del este): 9:00 p.m.

EE.UU (central): 8:00 p.m.



España



Canal: Fox

Fecha: lunes 8 de octubre

Hora: 3:30 a.m. (en directo), 10:00 p.m. (repetición)



América Latina

​

Canal: Fox Premium Series

Fecha: domingo 7 de septiembre

Hora: 8:30 p.m.



México: 8:30 p.m.

Colombia: 8:30 p.m.

Ecuador: 8:30 p.m.

Perú: 8:30 p.m.

Argentina: 10:30 p.m.

Chile: 10:30 p.m.