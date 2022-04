Por fin tenemos una pista de lo que será del Dios del Trueno. El primer tráiler de Thor: Love and Thunder, película dirigida por Taika Waititi, está disponible en Internet. Tras varias semanas de filtraciones a partir de los juguetes y el merchandising, los seguidores de Marvel ya pueden tener muchas expectativas sobre la historia de Thor.

El elenco de Thor: Love and Thunder es emocionante. Chris Hemsworth no solo regresa como Thor, sino que Natalie Portman regresa como Jane Foster, Tessa Thompson como Valkyrie, Jaimie Alexander como Lady Sig y se espera que algunas de las estrellas de Guardianes de la Galaxia aparezcan en la película.

Además, Thor: Love and Thunder contará estrellas como Christian Bale como Gorr the God Butcher. También se anunció que Russell Crowe aparecerá en la película, y el actor reveló en abril pasado que interpretará a Zeus.

“Bueno, solo entre [yo y] tú y los lectores, he hecho algunas locuras en mi vida. He vivido, como, diez vidas. Pero es la película más loca que he hecho”, señaló Waititi. “Si escribiste todos los elementos de esta película, no debería tener sentido. Es casi como si no debiera hacerse. Si entras en una habitación y dices: ‘Quiero esto y esto y este. ¿Quién se compromete?’ Estas personas. ¿Cómo vas a llamarlo? Love And Thunder. Quiero decir, nunca volverías a trabajar. Tal vez yo no lo haga después de esto”.

El estreno de Thor: Love and Thunder está programado para inicios de julio de 2022.

DOCTOR DOOM EN MOON KNIGHT

El primer episodio de Moon Knight muestra a Steve Grant, una de las tantas personalidades del protagonista, además de Moon Knight y Marc Spector, en un campo lleno de flores y siendo perseguido por hombres armados, entre los que destaca el antagonista, Arthur Harrow, interpretado por el actor Ethan Hawke.

La escena tiene toda la apariencia de estar localizada en Suiza; sin embargo, Marvel se ha caracterizado por incluir países ficticios en la trama. Teniendo en cuenta este importante dato, probablemente estemos viendo el paisaje de Latveria, el país ficticio en Europa gobernado por Victor Von Doom, mejor conocido Doctor Doom.

Tengamos en cuenta que este dato es tan solo una teoría. Aunque la similitud sea innegable, existe la posibilidad de que sea tan solo un ‘huevo de pascua’ o una simple coincidencia. Por lo pronto, las especulaciones apuntan a que Marvel está allanando el terreno para la futura aparición de Doctor Doom y Los 4 Fantásticos en el UCM.

