¿Te cansa estar escaneando tu código QR para poder acceder a WhatsApp Web? Entonces puedes probar este truco. Si bien esta medida sirve con la finalidad de evitar que elementos extraños, como terceras personas, ingresen a tu cuenta personal, hay ciertas cosas que debes aprender ahora mismo.

Para poder ver todas tus conversaciones de WhatsApp en la computadora, es necesario contar con tu teléfono al lado y un código de acceso para visualizar todo lo que chateas en la laptop o en la Mac.

Sin embargo, existe un infalible truco que te permitirá ingresar mucho más rápido a WhatsApp Web sin demasiadas confusiones. ¿Quieres probarlo?

No es necesario descargar un programa de terceros que, a la larga, pueden afectar a tus conversaciones o robar tu información. El método que te vamos a mostrar no requiere de un complemento y todo lo puedes hacer desde la misma aplicación.

Asimismo, te decimos que estos pasos son totalmente seguros y evitarán que intrusos vean tus chats.

¿Ya no deseas escanear el código de WhatsApp Web? Con este truco evitarás ese paso. (Foto: WhatsApp)

CÓMO INGRESAR A WHATSAPP WEB SIN ESCANEAR TU CÓDIGO QR

El paso es bastante sencillo y no es necesario usar programas como Bluestacks que son emuladores no tan seguros. El único requisito es que tu computadora sea personal. Para ejecutarlo sigue estos pasos:

Descarga la aplicación de WhatsApp Web en tu computadora. Puedes seguir este enlace.

Luego de haberlo hecho, abre la aplicación para PC y escanea tu código QR.

En el celular aparecerá que WhatsApp se ha abierto en una determinada computadora.

Recuerda que el único método para que funcione ello es que tengas tu celular cerca a la PC donde estás conectado. (Foto: WhatsApp)

Cuando lo hagas observarás todas tus conversaciones.

Si no deseas escanear otra vez tu código cada vez que intentes cerrar sesión en tu computadora no la apagues, sino pulsa la opción de suspención.

De esa manera los programas que tienes activos, como WhatsApp Web, no se cerrarán y, como consecuencia, no volverás a escanear el código QR.

Cabe precisar que en tu celular se verá que hay una sesión de WhatsApp Web. Puedes no hacerle caso y borrar la notificación. Lo mejor de todo es que, si te alejas de la PC donde has iniciado WhatsApp, los mensajes que recibas en un futuro no aparecerán en la pantalla de la computadora, a menos que inicies sesión nuevamente.

NUEVOS EMOJIS DE WHATSAPP

Como cada año, WhatsApp ha incorporado una nueva lista de emojis a su plataforma de conversación. Recientemente agregó los íconos de el mate, la paella, el murciélago, la mototaxi, el diente, el payaso, la avestruz, entre otros personajes y/o objetos. Esta vez, gracias a Emojipedia, se ha hecho público algunos de los emoticones que serán parte de la aplicación a finales del 2020.

Si bien WhatsApp añadió en el mes de noviembre sus nuevos 230 emojis, se espera que estas 117 figuras también puedan verse recién en ese mes.

Según la web de Unicode, los nuevos miembros de este “selecto grupo” fueron elegidos luego de que su Subcomité de Emojis “analizara miles propuestas enviadas por los usuarios” en todo el mundo, que tenían que incluir las razones por las que deberían ser incluidos en el listado y otros datos.

Unicode resaltó que entre estos símbolos, que superan los 2.000 en total y que se han hecho populares en servicios de mensajería por representar sentimientos y facilitar la expresión de ideas, sobre todo en WhatsApp, por fin llegarán los emojis que muchos estaban reclamando. ¿Cuáles son los nuevos? Aquí te los presentamos.

Entre los nuevos rostros encontraremos el emoji que de la carita feliz con una lagrima de emoción, también el hombre de bigote y gafas pronunciadas, se encuentran habilitadas además la mano apretada, personas abrazándose, el ninja.

