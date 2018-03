Pelear ante la que es considerada la peleadora más intimidante del planeta no parece tener preocupada a Yana Kunitskaya , quien este sábado chocará ante Cris Cyborg en la pelea estelar del UFC 222 de Las Vegas.

Durante la conferencia de prensa previa al UFC 222, Yana Kunitskaya se mostró confiada en sus chances de derrotar a Cris Cyborg. Y aseguró que la brasileña no tiene una pegada tan fuerte como para vencerla por nocaut.

"Sé que Cris Cyborg es fuerte, pero no creo que tenga una pegada tan poderosa. No tiene ningún nocaut limpio, donde haya enviado a dormir a alguien. Ella termina todas las peleas por nocaut técnico. Creo que soy lo suficientemente fuerte como para compararme con ella", aseguró la retadora al título pluma de UFC.

Por otro lado, Yana Kunitskaya aseguró que ha visto al detalle el combate entre Cris Cyborg y Holly Holm en el UFC 219, con la intención de observar al detalle las debilidades que mostró la brasileña dentro del octágono.

"No siento ninguna presión. Todo el mundo tiene debilidades y Cris Cyborg no es la excepción. Su última pelea con Holly Holm duró cinco asaltos y mostró mucho. Me he estado preparando para todo y encontrar agujeros en todas partes, de pie, en el suelo y en la lucha. Me he preparado para todo", agregó Kunitskaya. ¿La rusa podrá dar la sorpresa en el UFC 222?