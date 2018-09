El estadounidense Tyron Woodley enfrentará este sábado (10:00 pm, hora peruana, vía FOX Action) a Darren Till en busca de la cuarta defensa de su título wélter. Será pelea estelar del UFC 228 , a realizarse en el American Airlines Center de Dallas.



Si bien el UFC 228 contaría con la presencia de Valentina Shevchenko, la representante peruana fue removida de la cartelera. Esto, luego de que Nicco Montaño, campeona mosca, cancelara la pelea alegando "problemas de salud".



La cartelera preliminar del UFC 228 arrancará a las 5:00 pm (hora peruana) y será transmitida por FOX Sports. Mientras que el main card empezará a las 9:00 pm y llegará a través de FOX Action.



Tyron Woodley (18-3-1) se convirtió en campeón wélter de la UFC en julio de 2016, tras noquear a Robbie Lawler. En su primera defensa, 'The Choose One' empató con Stephen Thompson, a quien luego derrotaría por decisión mayoritaria. Mientras que en su último combate se impuso al brasileño Demian Maia.

Darren Till (17-0-1), por su parte, llega al UFC 228 luego de una racha de cuatro victorias consecutivas. En su última aparición en el octágono, el espigado peleador inglés se impuso por decisión unánime a Stephen Thompson.

Cartelera principal del UFC 228



(C) Tyron Woodley vs. Darren Till – por el título de peso wélter

Jessica Andrade vs. Karolina Kowalkiewicz

Brandon Davis vs. Zabit Magomedsharipov

John Dodson vs. Jimmie Rivera

Abdul Razak Alhassan vs. Niko Price

Preliminares

Carla Esparza vs. Tatiana Suarez

Cody Stamann vs. Aljamain Sterling

Geoff Neal vs. Frank Camacho

Charles Byrd vs. Darren Stewart



Primeras Preliminares



Diego Sanchez vs. Craig White

Jim Miller vs. Alex White

Irene Aldana vs. Lucie Pudilova

Jarred Brooks vs. Roberto Sanchez