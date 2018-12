Valentina Shevchenko enfrentará a la polaca Joanna Jedrzejczyk por el campeonato mundial de peso mosca de la UFC. Este combate será la pelea coestelar del evento UFC 231, que se realizará en el Scotiabank Arena de Toronto, Canadá. En esta nota te contamos en qué canal y a qué hora podrás ver la pelea.

El UFC 231 se realizará este sábado 8 de octubre y empezará a las 6:30 de la tarde (hora peruana). Sin embargo, la transmisión comenzará desde las 8 de la noche y a las 10 se dará inicio a la cartelera estelar, en la que Valentina Shevchenko peleará contra Joanna Jedrzejczyk.



Fox Action es el canal encargado de transmitir este evento en Centroamérica y Sudamérica. En México, lo hará Fighting Sports Network, mientras que en Estados Unidos los fanáticos de las artes marciales mixtas tendrán que pagar para verlo (a través de la modalidad PPV o pago por ver).



¿En qué canales y a que hora se emitirá el UFC 231?



Argentina (12:00 am) Fox Action

Colombia (10:00 p.m.) Fox Action

Chile (12:00 am) Fox Action

Ecuador (10:00 p.m.) Fox Action

Estados Unidos: (10:00 sábado 8) PPV

México (9:00 p.m.) Fighting Sports Network

Perú (10:00 p.m.) Fox Action

Uruguay (12:00 am) Fox Action



La 'Bala' Shevchenko llega con la ventaja de que ya ha vencido a su oponente en tres oportunidades en muay thai.

Ya no tienes excusas para perderte de este evento. Pero si aún así no lo puedes ver, desde Depor.com estaremos informando todas las incidencias del UFC 231.