Le tiró la sal: 'verdugo' de CM Punk cayó noqueado en las preliminares del UFC 235 [VIDEO]

Hay peleadores que son recordados por algún hecho en específico, y ese es el caso de Mickey Gall , quien fue el primer rival que tuvo CM Punk en las artes marciales mixtas. Y pese a que el 'verdugo' del excampeón de WWE venía en buena forma, no pudo revalidar su momento en el UFC 235.

Y es que Mickey Gall cayó ante Diego Sánchez en la primera pelea de las preliminares del UFC 235. Aunque el 'verdugo' de CM Punk conectó un par de golpes al inicio, se terminó cansando con el paso del tiempo.



En el segundo round, Gall cayó a la lona y no tuvo reacción ante el 'ground and pound' de Diego Sánchez. Así, perdió por nocaut técnico y sumó su segunda derrota como profesional.



"Esta es mi pasión, sabía que Mickey Gall iba a salir con todo, pero también sabía que se iba a cansar", declaró Diego Sánchez, quien fue el primer ganador del The Ultimate Fighter.

