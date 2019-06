¡Lluvia de golpes! Tony Ferguson venció a Donald Cerrone en una épico combate en el UFC 238 [VIDEO]

A pesar de haber peleado hace un mes, Donald Cerrone le dio una dura batalla a Tony Ferguson en el UFC 238. Y es que de principio a fin, ambos no se guardaron nada y se conectaron duros golpes que emocionaron a los fanáticos en Chicago.

Sin embargo, Donald Cerrone se llevó la peor parte tras recibir unos duros rectos en su cara, en especial su ojo derecho. Y cuando había terminado el segundo round, el 'Vaquero' intentó sonarse la nariz, pero de inmediato la zona afectada terminó más hinchada.



Pese a que quería seguir peleando, los médicos advirtieron al árbitro del estado de Donald Cerrone. Tras ello, se decidió darle la victoria a Tony Ferguson por nocaut técnico en el UFC 238.

"Pido disculpas a los fanáticos, yo no me rindo. Solo quería desinflamar mi ojo, pero no pude y terminó empeorando. Quería terminar humildemente la pelea", señaló Donald Cerrone, quien fue ovacionado por el público.

En tanto, Tony Ferguson se mostró disgustado por la forma en cómo terminó el combate. "No es como quería terminar la pelea, fue un año muy emocional para mi y no era esta la forma. Cerrone es un genial peleador, gracias por aceptar este reto", dijo el 'Cucuy'.

La batalla entre Tony Ferguson y Donald Cerrone. (Getty Images/FOX Sports)

