UFC 239: Jon Jones defiende el título semipesado frente a Thiago Santos en la estelar del evento desde Las Vegas

UFC 239 será el evento más esperado por los fanáticos de las artes marciales mixtas. Y es que tendrá una cartelera de lujo, en la que Jon Jones y Thiago Santos protagonizarán la pelea estelar por el título de peso semipesado en Las Vegas.

El UFC 239 está programado para este sábado 6 de julio. A las 7:00 p.m (hora peruana) empezarán los combates preliminares, mientras que a las 9:00 p.m. (también hora de Perú) se dará inicio a la cartelera estelar. Todas las peleas serán transmitidas para América Latina por FOX Action.



En total, el UFC 239 tendrá 12 peleas (cinco estelares, cuatro de las preliminares y tres previas de las preliminares), pero el combate más importante será el Thiago Santos vs. Jon Jones, pues el título de los semipesados estará en juego.



UFC 239: horarios y canales del evento



País Preliminares Estelares Canal Honduras 6:00 pm 8:00 pm Fighting Sports Network Guatemala 6:00 pm 8:00 pm Fighting Sports Network El Salvador 6:00 pm 8:00 pm Fighting Sports Network Nicaragua 6:00 pm 9:00 pm Fighting Sports Network Panamá 7:00 pm 9:00 pm Fighting Sports Network Ecuador 7:00 pm 9:00 pm FOX Action Perú 7:00 pm 9:00 pm FOX Action Colombia 7:00 pm 9:00 pm FOX Action México 7:00 pm 9:00 pm Fighting Sports Network Bolivia 8:00 pm 10:00 pm FOX Action R. Dominicana 8:00 pm 10:00 pm FOX Action Paraguay 8:00 pm 10:00 pm FOX Action Puerto Rico 8:00 pm 10:00 pm Fighting Sports Network Venezuela 8:00 pm 10:00 pm FOX Action Argentina 9:00 pm 11:00 pm FOX Action Brasil 9:00 pm 11:00 pm FOX Action Chile 9:00 pm 11:00 pm FOX Action Uruguay 9:00 pm 11:00 pm FOX Action España 2:00 am (domingo) 4:00 am (domingo) DAZN

El brasileño Santos no la tiene nada fácil. Claramente, no es el favorito. Es difícil serlo si enfrente está el estadounidense 'Bones' Jones, quien de derrotas sabe casi nada. Solo cayó una vez y fue porque lo descalificaron.



¿Podrá vencerlo el de Río de Janeiro? Tiene todas las ganas. Pero necesitará más que eso. Deberá estar muy concentrado si al final de la noche quiere quedarse con el cinturón.



" Jones está lleno de sorpresas al igual que yo. Es un tipo completo y único en su clase, pero sé que voy a encontrar el momento adecuado para atacar", declaró Santos al medio brasileño Globo Esporte. Y prolongó con entusiasmo: "Soy un tipo explosivo, como un francotirador, y no me gusta desperdiciar las oportunidades".



La confianza de ' Marreta' se justifica en los resultados de sus últimas cuatro peleas: en todas ganó (tres por nocaut y una por decisión unánime). Le tiene respeto a su rival, pero es consciente de la relevancia de este combate. "Puedo hacer historia y cambiar mi vida para siempre", añadió.



En su historial, Thiago Santos, de 35 años, tiene 21 victorias y 6 derrotas, mientras que su rival el campeón Jon Jones (31) posee 24 victorias y solo una caída.



Por otro lado, la coestelar del UFC 239 estará a cargo del duelo entre Amanda Nunes y Holly Holm por el título femenino de peso gallo. De igual forma, habrá un representante latinoamericano. Se trata del ecuatoriano Marlon 'Chito' Vera quien se verá las caras con Nohelin Hernandez en las preliminares.

UFC 239: cartelera del evento



División Peleas Cartelera Peso semipesado Jon Jones vs. Thiago Santos Estelares Peso gallo Amanda Nunes vs. Holly Holm Estelares Peso wélter Jorge Masvidal vs. Ben Askren Estelares Peso semipesado Luke Rockhold vs. Jan Błachowicz Estelares Peso wélter Diego Sanchez vs. Michael Chiesa Estelares Peso pluma Gilbert Melendez vs. Arnold Allen Preliminares Peso gallo Marlon Vera vs. Nohelin Hernandez Preliminares Peso paja Claudia Gadelha vs. Randa Markos Preliminares Peso gallo Alejandro Pérez vs. Yadong Song Preliminares Peso medio Edmen Shahbazyan vs. Jack Marshman Antes de las preliminares Peso wélter Ismail Naurdiev vs. Chance Rencountre Antes de las preliminares Peso gallo Julia Avila vs. Pannie Kianzad Antes de las preliminares

►¡Mírame bien! Jon Jones tuvo intenso careo con Thiago Santos previo al UFC 239 de Las Vegas [VIDEO]



► ¡Con Kawhi Leonard a la cabeza! El top 5 de los jugadores de la NBA que están como agentes libres



► ¡Ven con 'papá'! El plan de LeBron para llevarse a figura de los Heat en caso de que Kawhi Leonard no vaya a los Lakers



►¿Habrán cambiado mucho? El antes y después de Becky Lynch, Seth Rollins y de otras superestrellas de WWE