UFC 241 EN VIVO: sigue las primeras preliminares del Cormier vs Miocic 2 desde California

UFC 241 EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | HOY | VÍA FOX SPORTS 3 | FOX ACTION: Daniel Cormier vs. Stipe Miocic por el título de peso pesado desde el Honda Center de la cuidad de Anaheim en Los Ángeles. Un evento que arrancará a las 6:00 pm. (hora peruana) y con transmisión de FOX Action (184 Movistar - 561 DirecTV - 324 Claro) para toda Latinoamérica.

Un año después de la pelea que le permitió a Cormier ganar el título de peso pesado, a Stipe Miocic le llegó su ansiada revancha en el UFC 241. Esta será la segunda defensa de 'DC' luego de vencer a Derrick Lewis, en noviembre pasado.

UFC 241 EN VIVO Daniel Cormier vs. Stipe Miocic: horario en el mundo



Perú 6:00 pm. | Fox Action

México 6:00 pm. |

Ecuador 6:00 pm. |

Colombia 6:00 pm. |

Bolivia 7:00 pm. |

Paraguay 7:00 pm. |

Venezuela 7:00 pm. |

Chile 8:00 pm. |

Brasil 8:00 pm. |

Argentina 8:00 pm. |

Uruguay 8:00 pm. |

España 1:00 am. del domingo 18 |

Daniel Cormier y Stipe Miocic estuvieron cara a cara previo al UFC 241. (Video: UFC)

En julio del 2018, Daniel Cormier se convirtió en leyenda cuando a sus 39 años le arrebató el cinturón de UFC a Stipe Miocic en una pelea ganada por nocaut y donde se erigió como el segundo luchador en poseer dos títulos de la compañía de artes marciales mixtas en simultáneo: el de los pesos pesados y el de semipesado.

La gran duda que se crea alrededor de Daniel Cormier es qué pasará si retiene el cinturón ante un rival durísimo como Miocic. Los 40 años de 'DC' lo ponen más cerca del retiro que de la prolongación de su carrera que de colgar los guantes. Pero la decisión final la tiene él.

En tanto que Stipe Miocic, quien no pelea desde aquella final en la que perdió el cinturón, llega dispuesto a demostrar que el año de para le ha servido para replantear objetivos, entrenar de forma pareja y tratar de llevar la pelea a su ritmo, cosa que no sucedió en julio de 2018 y terminó en derrota.

Por otro lado, Nate Diaz hará su ansiado regreso luego de tres años para enfrentar a Anthony Pettis en la coestelar del UFC 241. "Es bueno estar de vuelta, estoy aquí para la guerra. Siento que es momento para pelear", dijo.

Cabe señalar que el cubano Yoel Romero también estará en el UFC 241, pues se medirá ante Paulo Costa en un duelo atractivo en peso mediano. El popular 'Soldado de Dios' buscará quitarle el invicto al brasileño 'Borrachinha', quien lleva 12 victorias.

Nate Diaz tuvo su primer careo con Anthony Pettis. (Video: UFC)

UFC 241 | Lista de peleas de este sábado 17 de agosto



Cartelera Estelar



Daniel Cormier (C) vs. Stipe Miocic (Cinturón Peso Completo)

Anthony Pettis vs. Nate Diaz (Peso Wélter)

Yoel Romero vs. Paulo Costa (Peso Mediano)

Gabriel Benítez vs. Sodiq Yusuff (Peso Pluma)

Derek Brunson vs. Ian Heinisch (Peso Mediano)

Cartelera Preliminar



Devonte Smith vs. Khama Worthy (Peso Ligero)

Raphael Assunção vs. Cory Sandhagen (Peso Gallo)

Christos Giagos vs. Drakkar Klose (Peso Ligero)

Manny Bermudez vs. Casey Kenney (Peso Gallo)



Primeras Preliminares



Hannah Cifers vs. Jodie Esquibel (Peso Paja)

Kyung Ho Kang vs. Brandon Davis (Peso Gallo)

Sabina Mazo vs. Shana Dobson (Peso Mosca)

UFC 241 | Aquí se disputará el evento este sábado 17 de agosto

