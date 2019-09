UFC 242: fecha, horarios, canales y cartelera del Khabib vs Poirier desde Abu Dhabi

UFC 242 | Khabib Nurmagomedov vs Dustin Poirier EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE vía FOX Action: por la unificación de títulos de peso ligero en Abu Dhabi. Esta pelea será la estelar del evento, que llegará al Medio Oriente luego de cinco años.

La pelea entre Khabib Nurmagomedov y Dustin Poirier se realizará este sábado 7 de setiembre en The Arena en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes. El ruso llega como campeón ligero de UFC; mientras que el 'Diamante' como monarca interino.



Luego de derrotar a Conor McGregor y protagonizar el incidente que se desató tras ese combate, Khabib volverá a la acción luego de casi un año de ausencia. Con un récord invicto de 27-0, el ruso buscará estirar su ventaja ante Poirier.



Por su parte, Dustin Poirier se hizo acreedor del título interino luego de vencer a Max Holloway por decisión en abril. Además, llega con una racha importante de cinco victorias frente a rivales de la talla de Justin Gaethje, Eddie Álvarez y Anthony Pettis.



"Dustin Poirier es un oponente muy duro. No lo subestimo, tiene mucha experiencia, pero iré a la jaula con un plan y ese será hacerlo cansar. Luego lo someteré, ese es mi plan", dijo Khabib.



Mientras que Poirier aseguró que tener derrotas en el pasado lo deja con cierta ventaja frente a Nurmagomedov. "Yo aprendí de mis caídas, luego de los triunfos. Él (Khabib) aún no ha aprendido esto", señaló.



Cabe señalar que el UFC 242 tendrá trece peleas en su cartelera. Y la coestelar estará a cargo de Edson Barboza contra Paul Felder, pelea pactada en peso ligero.

UFC 242: horarios y cartelera preliminar

•Perú / 11:00 a.m. (FOX Action)

•Argentina / 3:00 p.m. (FOX Action)

•Paraguay / 1:00 p.m. (FOX Action)

•Uruguay / 1:00 p.m. (FOX Action)

•Chile / 1:00 p.m. (FOX Action)

•Bolivia / 12:00 m. (FOX Action)

•Ecuador / 11:00 a.m. (FOX Action)

•Colombia / 11:00 a.m. (FOX Action)

•México / 11:00 a.m. (Fighting Sports)

•Estados Unidos / 10:40 a.m. (ESPN+)

•España /4:15 p.m. /(DAZN)



UFC 242: horarios y cartelera estelar

Perú / 1:00 p.m. (FOX Action)

Argentina / 3:00 p.m. (FOX Action)

Paraguay / 3:00 p.m. (FOX Action)

Uruguay / 3:00 p.m. (FOX Action)

Chile / 3:00 p.m. (FOX Action)

Bolivia / 2:00 p.m. (FOX Action)

Ecuador / 1:00 p.m. (FOX Action)

Colombia / 1:00 p.m. (FOX Action)

México / 1:00 p.m. (FOX Action)

Estados Unidos / 1:00 p.m. (ESPN+)

España /8:00 p.m. /(DAZN)

UFC 242 Khabib vs. Poirier | Cartelera

Primeras preliminares



Belal Muhammad vs Takashi Sato (combate de peso wélter).

Nordine Taleb vs Muslim Salikhov (combate de peso wélter).

Omari Akhmedov vs Zak Cummings (combate de peso medio).

Don Madge vs Fares Ziam (combate de peso ligero).



Preliminares I



Joanne Calderwood vs Andrea Lee (combate de peso mosca).

Zubaira Tukhugov vs Lerone Murphy (combate de peso pluma).

Liana Jojua vs Sarah Moras (combate de peso gallo).

Ottman Azaitar vs Teemu Packalen (combate de peso ligero).



Cartelera Estelar



Khabib Nurmagomedov vs Dustin Poirier (combate en el que se pone en juego el título de peso ligero).

Edson Barboza vs Paul Felder (combate de peso ligero).

Islam Makhachev vs Davi Ramos (combate de peso ligero).

Curtis Blaydes vs Shamil Abdurakhimov (combate de peso pesado).

Mairbek Taisumov vs Diego Ferreira (combate de peso ligero).

