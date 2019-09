¡Su quinta victoria al hilo! Diego Ferreira venció a Mairbek Taisumov por decisión unánime en el UFC 242 [VIDEO]

La primera pelea de la cartelera estelar del UFC 242 fue entre el ruso Mairbek Taisumov y el brasileño Carlos Diego Ferreira , en donde el segundo fue el ganador por decisión unánime. De esta manera suma su quinta victoria consecutiva (no pierde desde enero de 2016).



"Primero, quiere agradecer a Dios y a todo mi equipo, y también a toda la gente de Abu Dhabi. Entrene muchísimo para esta pelea. Me sentí muy bien en este octágono y me siento muy contento por la victoria", declaró Ferreira tras su triunfo.



Así fue el primer round. (Foto y video: UFC)

En tanto, en la pelea estelar, el actual campeón de la categoría de peso ligero, Khabib Nurmagomedov, quien ostenta el cinturón por más de 500 días, buscará ampliar su actual récord de 27-0 (8 por KO) ante Dustin Poirier que lleva cinco batallas consecutivas sin conocer la derrota y quiere arrebatarle la corona.



El duelo Khabib vs. Poirier es una extensión de la clásica rivalidad entre Rusia y los Estados Unidos donde no hay grandes indicativos de favoritismo para ninguno. Nurmagomedov tiene 27 triunfos, tres más que su rival, y ninguna derrota mientras que el estadounidense ha sido derrotado 5 veces.

► UFC 242 EN VIVO: Khabib vs Poirier EN DIRECTO pelean por el título de peso ligero desde Abu Dhabi



► UFC 242 en FOX Action EN VIVO: sigue el Khabib vs. Poirier por el título ligero ONLINE desde Abu Dhabi



► Khabib vs Poirier EN VIVO: canales para ver EN DIRECTO la pelea estelar desde Abu Dhabi



► Khabib vs. Poirier EN VIVO ONLINE: sigue AQUÍ los resultados e incidencias del UFC 242 [Peleas estelares EN DIRECTO]