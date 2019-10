UFC 244: fecha, hora y canal del duelo de Jorge Masvidal contra Nate Díaz en el Madison Square Garden de Nueva York

Muchos fanáticos de las artes marciales mixtas soñaban con este combate. Algunos creían que era lejano, pero no. Se va a cumplir y será en el UFC 244: hablamos de la pelea que tendrán Nate Diaz y Jorge Masvidal. Sin duda será una de las mejores luchas del año.

El UFC 244 se llevará a cabo este sábado 2 de noviembre en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York. Y la transmisión para toda América Latina estará a cargo de FOX Action: 185 y 787 en Movistar TV; 561 y 1561 en DirecTV; y 332 y 623 en Claro TV.



Jorge Masvidal llega con una racha de dos asombrosas victorias: en marzo, derrotó a Darren Till en el mismo Reino Unido, y meses después acabó con el invicto de Ben Askren en solo cinco segundos, dejando sorprendidos a los aficionados de la MMA.

Nate Díaz, por su parte, estuvo alejado tres años de los cuadriláteros pero decidió volver en agosto de este año. Y lo hizo por todo lo alto pues en el UFC 241 derrotó por decisión unánime a Anthony Pettis.

Luego de eso, Nate desafió a Masvidal en un 'un duelo de gangster', uno de la costa oeste y el otro del este. La respuesta no tardó mucho: 'Gamebred' aceptó y UFC 224 será el escenario de este combate histórico. Además, se llevarán a cabo 11 peleas más.

UFC 244 Jorge Masvidal vs. Nate Díaz: horarios

Perú 9:00 p.m. (Fox Action)

Argentina 11:00 p.m. (Fox Action)

Paraguay11:00 p.m. (Fox Action)

Uruguay 11:00 p.m. (Fox Action)

Chile / 11:00 p.m. (Fox Action)

Bolivia / 10:00 p.m. (Fox Action)

Ecuador / 9:00 p.m. (Fox Action)

Colombia / 9:00 p.m. (Fox Action)

México / 8:00 p.m. (Fox Action)

Estados Unidos / 5:30 p.m. (ESPN+)

España / 00:30 a.m. domingo (DAZN)

UFC 244: cartelera

Estelares



Jorge Masvidal vs. Nate Diaz en peso wélter

Kelvin Gastelum vs. Darren Till en peso medio

Stephen Thompson vs. Vicente Luque en peso wélter

Derrick Lewis vs. Blagoy Ivanov en peso pesado

Kevin Lee vs. Gregor Gillespie en peso ligero



Preliminares



Corey Anderson vs. Johnny Walker en peso ligero

Shane Burgos vs. Makwan Amirkhani en peso pluma

Brad Tavares vs. Edmen Shahbazyan en peso medio

Andrei Arlovski vs. Jairzinho Rozenstruik en peso pesado



Antes de las preliminares



Jennifer Maia vs. Katlyn Chookagian en peso mosca

Lyman Good vs. Chance Rencountre en peso wélter

Julio Arce vs. Hakeem Dawodu en peso pluma

