No piensa en el retiro: BJ Penn peleará contra Clay Guida en el UFC 237 en Brasil

Con 40 años, BJ Penn no piensa en el retiro; por el contrario, quiere seguir activo por un buen tiempo más. Por eso, el excampeón de peso ligero volverá al octágono en el UFC 237 , el próximo 11 de mayo en Brasil.

Y el rival de BJ Penn será Clay Guida, quien no pelea desde junio de 2018. Así, 'The Prodigy' volverá a pelear en Brasil después de 19 años, cuando se convirtió en el primer no brasileño en ganar la medalla de oro en el mundial de jiujitsu.

BJ Penn buscará, ante Clay Guida, romper su mala racha de seis derrotas consecutivas desde 2011. La última de ellas se dio frente a Ryan Hall por sumisión en el UFC 232.

Aunque Clay Guida (52) tenga más peleas encima que BJ Penn (31) como profesional, no ha logrado lo hecho por el hawaiano en UFC. Sin embargo, será un rival de cuidado, pues en su historial ha derrotado a figuras como Rafael Dos Anjos, Anthony Pettis, Takanori Gomi entre otros.

